Στον πάγκο της Εθνικής Σουηδίας ο Γκράχαμ Πότερ
Η σουηδική ομοσπονδία απέλυσε τον Γιαν Νταλ Τόμασον μετά τις συνεχόμενες ήττες και εμπιστεύθηκε τον Άγγλο τεχνικό για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026
Η ομοσπονδία της Σουηδίας απέλυσε τον Γιαν Νταλ Τόμασον μετά την κάκιστη πορεία της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και τις δύο ήττες από το Κόσοβο και ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γκράχαμ Πότερ. Ο Αγγλος τεχνικός έλυσε πριν από δύο εβδομάδες τη συνεργασία του με τη Γουέστ Χαμ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομοσπονδία της Σουηδίας.
Ο 49χρονος κόουτς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Στοκχόλμης, θα καθοδηγήσει τη Σουηδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και σε περίπτωση πρόκρισης, το συμβόλαιό του θα παραταθεί αυτόματα έως τη λήξη της διοργάνωσης το καλοκαίρι του ίδιου έτους.
«Αισθάνομαι βαθιά τιμή και μεγάλη έμπνευση που αναλαμβάνω αυτή τη θέση. Η Σουηδία διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να αποδώσουμε στο μέγιστο και να επιστρέψουμε σε ένα Μουντιάλ», δήλωσε ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός.
