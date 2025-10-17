Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Ligue 1: Γκέλα της Παρί πριν τη μάχη στο Λεβερκούζεν, 3-3 με τη Στρασμπούρ - Δείτε τα γκολ
Ligue 1: Γκέλα της Παρί πριν τη μάχη στο Λεβερκούζεν, 3-3 με τη Στρασμπούρ - Δείτε τα γκολ
Χωρίς νικητή έληξε η ματσάρα της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 την οποία παρακολουθήσατε μέσα από το protothema.gr
Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν, όπου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μπάγερ, η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».
Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι (2 γκολ), Μορέιρα (γκολ και ασίστ) απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο αποψινή της αντίπαλο.
Η Στρασμπούρ επιβεβαίωσε τη δυναμική της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 3-1, αλλά οι Παριζιάνοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».
.
.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3 (6' Μπαρκολά, 56' πέν. Ράμος, 79' Μαγιουλού - 26',49' Πανιτσέλι, 41' Μορέιρα)
Νις-Λιόν 18/10
Ανζέ-Μονακό 18/10
Μαρσέιγ-Χάβρη 18/10
Λανς-Παρί FC 19/10
Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι (2 γκολ), Μορέιρα (γκολ και ασίστ) απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο αποψινή της αντίπαλο.
Η Στρασμπούρ επιβεβαίωσε τη δυναμική της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 3-1, αλλά οι Παριζιάνοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».
.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3 (6' Μπαρκολά, 56' πέν. Ράμος, 79' Μαγιουλού - 26',49' Πανιτσέλι, 41' Μορέιρα)
Νις-Λιόν 18/10
Ανζέ-Μονακό 18/10
Μαρσέιγ-Χάβρη 18/10
Λανς-Παρί FC 19/10
Τουλούζ-Μετζ 19/10
Ρεν-Οσέρ 19/10
Λοριάν-Μπρεστ 19/10
Ναντ-Λιλ 19/10
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 17 -8αγ.
Στρασμπούρ 16 -8αγ.
Μαρσέιγ 15
Λιόν 15
Μονακό 13
Λανς 13
Λιλ 11
Παρί FC 10
Τουλούζ 10
Ρεν 10
Μπρεστ 8
Νις 8
Λοριάν 7
Χάβρη 6
Ναντ 6
Οσέρ 6
Ανζέ 5
Μετς 2
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ρεν-Οσέρ 19/10
Λοριάν-Μπρεστ 19/10
Ναντ-Λιλ 19/10
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 17 -8αγ.
Στρασμπούρ 16 -8αγ.
Μαρσέιγ 15
Λιόν 15
Μονακό 13
Λανς 13
Λιλ 11
Παρί FC 10
Τουλούζ 10
Ρεν 10
Μπρεστ 8
Νις 8
Λοριάν 7
Χάβρη 6
Ναντ 6
Οσέρ 6
Ανζέ 5
Μετς 2
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα