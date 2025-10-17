Ligue 1: Γκέλα της Παρί πριν τη μάχη στο Λεβερκούζεν, 3-3 με τη Στρασμπούρ - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν, όπου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μπάγερ, η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι (2 γκολ), Μορέιρα (γκολ και ασίστ) απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο αποψινή της αντίπαλο.Η Στρασμπούρ επιβεβαίωσε τη δυναμική της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 3-1, αλλά οι Παριζιάνοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3 (6' Μπαρκολά, 56' πέν. Ράμος, 79' Μαγιουλού - 26',49' Πανιτσέλι, 41' Μορέιρα)Νις-Λιόν 18/10Ανζέ-Μονακό 18/10Μαρσέιγ-Χάβρη 18/10Λανς-Παρί FC 19/10