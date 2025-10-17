Τρελάθηκε ο Φουρνιέ με την ανατροπή του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι - Η ανάρτηση του Γάλλου
Τρελάθηκε ο Φουρνιέ με την ανατροπή του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι - Η ανάρτηση του Γάλλου
Ο Φουρνιέ μπορεί να μην ακολούθησε την αποστολή των ερυθρόλευκων στο Βελιγράδι για το παιχνίδι με την Μακάμπι, όμως δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος του ματς
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και έκανε μια τρομερή ανατροπή στο Βελιγράδι απέναντι στην Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να «τρελαίνεται» μετά το εν λόγω παιχνίδι και το κατόρθωμα των συμπαικτών του.
Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται πίσω στη δράση την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο (19/10, 13:00) στο ΣΕΦ, παρακολουθούσε το παιχνίδι από την Αθήνα και αμέσως μόλις έληξε, «χτύπησε» μέσα από το «X».
«Ναι γαμώτο» ήταν τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ μετά το τέλος του αγώνα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται πίσω στη δράση την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο (19/10, 13:00) στο ΣΕΦ, παρακολουθούσε το παιχνίδι από την Αθήνα και αμέσως μόλις έληξε, «χτύπησε» μέσα από το «X».
«Ναι γαμώτο» ήταν τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ μετά το τέλος του αγώνα.
FUCKKKKK YEAHHHHH!!!!!!!!— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα