Τρελάθηκε ο Φουρνιέ με την ανατροπή του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι - Η ανάρτηση του Γάλλου

Ολυμπιακός Εβάν Φουρνιέ Euroleague

Ο Φουρνιέ μπορεί να μην ακολούθησε την αποστολή των ερυθρόλευκων στο Βελιγράδι για το παιχνίδι με την Μακάμπι, όμως δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος του ματς

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και έκανε μια τρομερή ανατροπή στο Βελιγράδι απέναντι στην Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να «τρελαίνεται» μετά το εν λόγω παιχνίδι και το κατόρθωμα των συμπαικτών του.

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται πίσω στη δράση την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο (19/10, 13:00) στο ΣΕΦ, παρακολουθούσε το παιχνίδι από την Αθήνα και αμέσως μόλις έληξε, «χτύπησε» μέσα από το «X».

«Ναι γαμώτο» ήταν τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ μετά το τέλος του αγώνα.





