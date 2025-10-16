Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητάει συνάντηση με το ΑΣ για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας

Με επιστολή της προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ζητά να γίνει συνάντηση το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) προκειμένου να της παραδώσει ο ΑΣ το μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας