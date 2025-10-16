Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητάει συνάντηση με το ΑΣ για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας
Με επιστολή της προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ζητά να γίνει συνάντηση το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) προκειμένου να της παραδώσει ο ΑΣ το μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην αποστολή επιστολής προς τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, μέσω της οποίας, ζητά να πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή (17/10), μία συνάντηση στα γραφεία της στην Τούμπα. Μια συνάντηση στην οποία περιμένει από την ηγεσία του ΑΣ να παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας, που συντάχθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή και αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία.
Αναλυτικά η επιστολή της ασπρόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει:
«Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει : πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι’ αυτό το μνημόνιο.
Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.
Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.
Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.
Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».
