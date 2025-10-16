Η FIFA απαντά στις απειλές Τραμπ να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ από τη Βοστώνη
Η FIFA απαντά στις απειλές Τραμπ να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ από τη Βοστώνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει τη μεταφορά των αγώνων λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια - Η αντίδραση της δημάρχου της Βοστώνης

Η FIFA απαντά στις απειλές Τραμπ να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ από τη Βοστώνη
Η FIFA επιχείρησε να διατηρήσει ουδέτερη στάση απέναντι στην έμμεση απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφαιρέσει από τη Βοστώνη τη φιλοξενία αγώνων του Μουντιάλ 2026, δηλώνοντας ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των διοργανωτριών πόλεων ανήκει αποκλειστικά στις κυβερνήσεις.

Η FIFA «πετά το μπαλάκι» στις κυβερνήσεις

Σε γραπτή δήλωση την Τετάρτη (15 Οκτωβρίου), εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι «η ασφάλεια και η προστασία είναι οι απόλυτες προτεραιότητες σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA παγκοσμίως», προσθέτοντας πως «οι κυβερνήσεις αποφασίζουν τι είναι προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας». Η ομοσπονδία εξέφρασε την ελπίδα ότι «όλες οι 16 πόλεις-διοργανώτριες θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν επιτυχώς τη διοργάνωση».

Η στάση αυτή ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά των αγώνων από τη Βοστώνη, και συγκεκριμένα από το στάδιο Gillette Stadium στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, εάν η πόλη «δεν συμμορφωθεί».

Αντίδραση της δημάρχου της Βοστώνης

Η δήμαρχος της Βοστώνης, Μισέλ Γου, απάντησε ευθέως στις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου. Μιλώντας στην εκπομπή «Java with Jimmy», σχολίασε τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «ριζοσπαστική αριστερή» και είχε προαναγγείλει ότι θα τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να εξετάσει την απομάκρυνση της Βοστώνης από τη διοργάνωση.

«Τα περισσότερα από αυτά είναι δεσμευμένα με συμβόλαια, οπότε κανένα άτομο –ακόμα κι αν ζει σήμερα στον Λευκό Οίκο– δεν μπορεί να τα αναιρέσει», είπε η Γου. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου εκτοξεύονται απειλές για λόγους εντυπωσιασμού ή ελέγχου, απέναντι σε όσους αρνούνται να υποταχθούν σε μια ρητορική μίσους».

Η ίδια πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της Βοστώνης, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούμε σε αντιπαράθεση».

Οι δηλώσεις Τραμπ και η σιωπή της FIFA

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για περιστατικά βίας στη Νότια Βοστώνη, υποστήριξε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο «αν θεωρήσει πως υπάρχουν μη ασφαλείς συνθήκες». «Θα του πω “Ας μεταφερθούμε αλλού”, και θα το έκανε. Δεν θα το ήθελε, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα», είπε χαρακτηριστικά.

Η FIFA απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα τις πόλεις που ανέφερε ο Τραμπ, ενώ ο Ινφαντίνο θεωρείται στενός του σύμμαχος. Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί πρόσφατα στην Αίγυπτο, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Το Μουντιάλ του 2026 και οι διοργανώτριες πόλεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει 48 ομάδες και συνολικά 104 αγώνες, εκ των οποίων οι 78 θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξετάσει και τη μεταφορά αγώνων από το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο, δύο ακόμη από τις 16 πόλεις που έχουν επιλεγεί για τη διοργάνωση.



