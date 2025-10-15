Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία άνοιξε τον δρόμο στην Ευρώπη - Οι 28 χώρες που έχουν προκριθεί

Την συμμετοχή τους το βράδυ της Τρίτης (14/10) εξασφάλισαν επίσης η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική