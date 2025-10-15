Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία άνοιξε τον δρόμο στην Ευρώπη - Οι 28 χώρες που έχουν προκριθεί
Μουντιάλ 2026 Προκριματικά Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία άνοιξε τον δρόμο στην Ευρώπη - Οι 28 χώρες που έχουν προκριθεί

Την συμμετοχή τους το βράδυ της Τρίτης (14/10) εξασφάλισαν επίσης η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική

Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία άνοιξε τον δρόμο στην Ευρώπη - Οι 28 χώρες που έχουν προκριθεί
Έγινε των προκρίσεων στο Μουντιάλ 2026, με το παζλ των 48 ομάδων να ολοκληρώνεται σιγά-σιγά! Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (13/10), καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης. Σε επίπεδο Ευρώπης, η Αγγλία νίκησε με 5-0 την Λετονία και έκλεισε το δικό της εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής.

Την συμμετοχή τους το βράδυ της Τρίτης (14/10) εξασφάλισαν επίσης η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία -που προκρίθηκε χάρη στη διαφορά τερμάτων στον όμιλό της- η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική για πρώτη φορά μετά το 2010 που φιλοξένησε την διοργάνωση. Συνολικά, 28 χώρες έχουν κλείσει ραντεβού για το ερχόμενο καλοκαίρι και πλέον μένουν κενές 20 θέσεις!

Οι χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026


Μεξικό
ΗΠΑ
Καναδάς
Αργεντινή
Αγγλία
Βραζιλία
Μαρόκο
Κολομβία
Ουρουγουάη
Σενεγάλη
Ιαπωνία
Ιράν
Νότια Κορέα
Εκουαδόρ
Αυστραλία
Αίγυπτος
Αλγερία
Παραγουάη
Τυνησία
Ακτή Ελεφαντοστού
Ουζμπεκιστάν
Κατάρ
Νότια Αφρική
Σαουδική Αραβία
Ιορδανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Γκάνα
Νέα Ζηλανδία





Πηγή:www.gazzetta.gr


Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός

Έρευνα: Γιατί έχουμε τόσα αυτοάνοσα; Οι Νομπελίστες γιατροί ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό γένεσής τους

Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς

