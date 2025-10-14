Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η βίλα των 10 εκατ. λιρών του Μέσι στην Ίμπιζα κινδυνεύει με μερική κατεδάφιση λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
Η βίλα των 10 εκατ. λιρών του Μέσι στην Ίμπιζα κινδυνεύει με μερική κατεδάφιση λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για παράνομες εργασίες στο υπερπολυτελές ακίνητο του Αργεντινού σταρ, το οποίο αποκτήθηκε χωρίς πλήρη άδεια δόμησης
Νομικούς πονοκεφάλους φαίνεται να προκαλεί στον Λιονέλ Μέσι η πολυτελής βίλα που απέκτησε το 2022 στην Ίμπιζα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Periódico de Ibiza y Formentera, τμήματα του ακινήτου στην περιοχή Cala Tarida ενδέχεται να κατεδαφιστούν, κατόπιν καταγγελιών ότι έχουν ανεγερθεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Η έπαυλη των 568 τ.μ., εξοπλισμένη με υπόγειο, βοηθητικά κτίσματα, πισίνα, χώρο σπα και αίθουσα κινηματογράφου, φέρεται να αναπτύχθηκε πάνω σε κοινόχρηστη αγροτική γη, μη κατάλληλη για περαιτέρω δόμηση. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης – Ελβετός επιχειρηματίας – είχε καταθέσει αίτημα για μετατροπή τμήματος του γκαράζ σε δωμάτια, ωστόσο ο Δήμος Sant Josep δεν ενέκρινε ποτέ την τελική οικοδομική άδεια, ούτε εξέδωσε πιστοποιητικό καταλληλότητας κατοικίας.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το πιστοποιητικό θα μπορούσε να χορηγηθεί μόνο εφόσον κατεδαφιστούν τα τμήματα που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική άδεια. Ο Μέσι, μέσω της εταιρείας real estate Edificio Rostower και της μητρικής Limecu – εκπροσωπούμενης από τον αδερφό του Ροδρίγο – έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για να επιλυθεί το ζήτημα και να νομιμοποιηθεί η ιδιοκτησία.
Η βίλα είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τον περασμένο χρόνο, όταν ακτιβιστές του περιβαλλοντικού κινήματος Futuro Vegetal έβαψαν την πρόσοψη με κόκκινο και μαύρο χρώμα, καταγγέλλοντας την ως «παράνομη κατασκευή» και επικαλούμενοι στοιχεία από έκθεση της Oxfam για τις εκπομπές ρύπων των πλουσιότερων.
Η κατοικία αποτελεί για τον Αργεντινό σταρ αγαπημένο καταφύγιο, μετά και τις διακοπές που έχει περάσει στην Ίμπιζα με πρώην συμπαίκτες όπως ο Λουίς Σουάρες και ο Σεσκ Φάμπρεγας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Η έπαυλη των 568 τ.μ., εξοπλισμένη με υπόγειο, βοηθητικά κτίσματα, πισίνα, χώρο σπα και αίθουσα κινηματογράφου, φέρεται να αναπτύχθηκε πάνω σε κοινόχρηστη αγροτική γη, μη κατάλληλη για περαιτέρω δόμηση. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης – Ελβετός επιχειρηματίας – είχε καταθέσει αίτημα για μετατροπή τμήματος του γκαράζ σε δωμάτια, ωστόσο ο Δήμος Sant Josep δεν ενέκρινε ποτέ την τελική οικοδομική άδεια, ούτε εξέδωσε πιστοποιητικό καταλληλότητας κατοικίας.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το πιστοποιητικό θα μπορούσε να χορηγηθεί μόνο εφόσον κατεδαφιστούν τα τμήματα που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική άδεια. Ο Μέσι, μέσω της εταιρείας real estate Edificio Rostower και της μητρικής Limecu – εκπροσωπούμενης από τον αδερφό του Ροδρίγο – έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για να επιλυθεί το ζήτημα και να νομιμοποιηθεί η ιδιοκτησία.
Η βίλα είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τον περασμένο χρόνο, όταν ακτιβιστές του περιβαλλοντικού κινήματος Futuro Vegetal έβαψαν την πρόσοψη με κόκκινο και μαύρο χρώμα, καταγγέλλοντας την ως «παράνομη κατασκευή» και επικαλούμενοι στοιχεία από έκθεση της Oxfam για τις εκπομπές ρύπων των πλουσιότερων.
Η κατοικία αποτελεί για τον Αργεντινό σταρ αγαπημένο καταφύγιο, μετά και τις διακοπές που έχει περάσει στην Ίμπιζα με πρώην συμπαίκτες όπως ο Λουίς Σουάρες και ο Σεσκ Φάμπρεγας.
Ärger mit den Behörden: Die Luxus-Villa von Lionel Messi auf Ibiza könnte schon bald abgerissen werden. https://t.co/jQ3pw0Fgmd pic.twitter.com/2J4QiNmsJZ— Kronen Zeitung (@krone_at) October 13, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα