Μπαρτσελόνα: Αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει στο Clásico με το λογότυπο του Εντ Σίραν

Η συνεργασία με το Spotify φέρνει στις φανέλες την χειρόγραφη λέξη «Play», τίτλο του νέου άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, για τις αναμετρήσεις με Ρεάλ Μαδρίτης και Γρανάδα