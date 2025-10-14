Μπαρτσελόνα: Αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει στο Clásico με το λογότυπο του Εντ Σίραν
Η συνεργασία με το Spotify φέρνει στις φανέλες την χειρόγραφη λέξη «Play», τίτλο του νέου άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, για τις αναμετρήσεις με Ρεάλ Μαδρίτης και Γρανάδα

Η Μπαρτσελόνα, προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League phase (3η αγωνιστική) του Champions League αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει για το «El Clásico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10) με το λογότυπο του Εντ Σίραν (Ed Sheeran).

Από τότε που η Μπαρτσελόνα υπέγραψε την εμπορική της συμφωνία με το Spotify, με την ευκαιρία του πιο σημαντικού αγώνα της Μπαρτσελόνα για τη χρονιά, το Spotify, σε συνεργασία με τον σύλλογο, δημιούργησε μια ειδική φανέλα αφιερωμένη σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη.

Αυτή τη φορά το λογότυπο του Spotify στις φανέλες της Μπαρτσελόνα θα αντικατασταθεί από αυτό του Εντ Σίραν.

Η αναφορά στον Βρετανό τραγουδιστή θα αναπαρίσταται από την χειρόγραφη κίτρινη λέξη «Play» - ο τίτλος του δέκατου άλμπουμ του - τοποθετημένη στο κέντρο της φανέλας εντός έδρας.

Αυτή είναι η έβδομη συνεργασία μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του μουσικού κόσμου μέσω του Spotify. Στο παρελθόν, η φανέλα των Καταλανών είχε τα λογότυπα των Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía και Drake.

Η νέα προσαρμοσμένη φανέλα με το λογότυπο του Εντ Σίραν θα φορεθεί επίσης από την γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα στις 19 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της εναντίον της Γρανάδα.

Συνολικά 1.899 μονάδες αυτής της ειδικής φανέλας θα παραχθούν στην αρχική της έκδοση, ένας αριθμός που αναφέρεται στο έτος ίδρυσης του συλλόγου.

Θα υπάρχει επίσης μια δεύτερη αποκλειστική συλλογή που θα αποτελείται από 22 φανέλες υπογεγραμμένες από τους βασικούς του Clásico και του αγώνα εναντίον της Γρανάδα, καθώς και 11 ειδικές φανέλες υπογεγραμμένες από τον Βρετανό τραγουδιστή.



