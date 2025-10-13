Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Πίτερς: «Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα, γι' αυτό πληρωνόμαστε»
Πίτερς: «Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα, γι' αυτό πληρωνόμαστε»
Τι είπε ο Άλεκ Πίτερς ενόψει της «διαβολοβδομάδας» του Ολυμπιακού με την Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ
O Άλεκ Πίτερς, μίλησε για τη μετάβαση από το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο επερχόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές αύριο (14/10), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, το «βαρύ» πρόγραμμα αγώνων και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πίεση των συνεχόμενων αγώνων.
Για τη μετάβαση από το ντέρμπι στον αγώνα με την Εφές, ο Πίτερς ανέφερε: «Οι σκέψεις είναι μόνο για την Εφές. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από νωρίς. Το να σκεφτόμαστε το χθεσινό παιχνίδι θα ήταν λάθος για το αυριανό. Η συγκέντρωση είναι μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο».
Για την έντονη συχνότητα των αγώνων και το πόσο επηρεάζει την ομάδα είπε: «Λατρεύω αυτό το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα ή λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αυτό κάνουμε, γι’ αυτό πληρωνόμαστε, και είναι ευλογία να έχουμε τις ικανότητες να το κάνουμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με νοιάζει αν παίζουμε σήμερα και ξανά αύριο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε».
Σχετικά με τη δική του διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων, ο Άλεκ Πίτερς εξήγησε: «Πρέπει να είσαι σχεδόν μανιακός με τις λεπτομέρειες, αυτό λέω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες. Κάθε μικρή λεπτομέρεια στη ζωή σου μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία. Πώς θα ξυπνήσω και θα φάω το καλύτερο δυνατό πρωινό που θα με προετοιμάσει για το αυριανό παιχνίδι; Πώς θα κάνω την προπόνηση και τη ρουτίνα μου με τον καλύτερο τρόπο; Είναι η κυριαρχία αυτών των μικρών πραγμάτων που πιστεύω πως οδηγεί στην επιτυχία όταν έχεις τόσα πολλά παιχνίδια σε τόσο λίγες ημέρες».
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Για τη μετάβαση από το ντέρμπι στον αγώνα με την Εφές, ο Πίτερς ανέφερε: «Οι σκέψεις είναι μόνο για την Εφές. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από νωρίς. Το να σκεφτόμαστε το χθεσινό παιχνίδι θα ήταν λάθος για το αυριανό. Η συγκέντρωση είναι μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο».
Για την έντονη συχνότητα των αγώνων και το πόσο επηρεάζει την ομάδα είπε: «Λατρεύω αυτό το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα ή λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αυτό κάνουμε, γι’ αυτό πληρωνόμαστε, και είναι ευλογία να έχουμε τις ικανότητες να το κάνουμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με νοιάζει αν παίζουμε σήμερα και ξανά αύριο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε».
Σχετικά με τη δική του διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων, ο Άλεκ Πίτερς εξήγησε: «Πρέπει να είσαι σχεδόν μανιακός με τις λεπτομέρειες, αυτό λέω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες. Κάθε μικρή λεπτομέρεια στη ζωή σου μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία. Πώς θα ξυπνήσω και θα φάω το καλύτερο δυνατό πρωινό που θα με προετοιμάσει για το αυριανό παιχνίδι; Πώς θα κάνω την προπόνηση και τη ρουτίνα μου με τον καλύτερο τρόπο; Είναι η κυριαρχία αυτών των μικρών πραγμάτων που πιστεύω πως οδηγεί στην επιτυχία όταν έχεις τόσα πολλά παιχνίδια σε τόσο λίγες ημέρες».
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα