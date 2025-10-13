Τσιτσιπάς: Στο Ριάντ για το Six Kings Slam, την Τετάρτη κόντρα στον Σίνερ

Ο Νο 24 του κόσμου παίρνει θέση στο πλουσιότερο τουρνουά επίοδειξης τένις, με 1,5 εκατ. δολάρια εγγυημένα και 6 εκατ. στον νικητή, ανοίγοντας απέναντι στον πρωταθλητή Γιάνικ Σίνερ και με «αντάμωμα» με Τζόκοβιτς για μια θέση στον τελικό