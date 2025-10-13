Τσιτσιπάς: Στο Ριάντ για το Six Kings Slam, την Τετάρτη κόντρα στον Σίνερ

Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Ο Νο 24 του κόσμου παίρνει θέση στο πλουσιότερο τουρνουά επίοδειξης τένις, με 1,5 εκατ. δολάρια εγγυημένα και 6 εκατ. στον νικητή, ανοίγοντας απέναντι στον πρωταθλητή Γιάνικ Σίνερ και με «αντάμωμα» με Τζόκοβιτς για μια θέση στον τελικό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 24 στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP, θα λάβει μέρος στο «Six Kings Slam», το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής θ' αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του, και από χθες βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας.
Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί το τριήμερο 15, 16 και 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ και οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το έξι εκατ. δολάρια! Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.
Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μεθαύριο στην πρεμιέρα του τουρνουά κόντρα στον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ. Ο νικητής θα παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4) για μια θέση στον τελικό του τουρνουά, ενώ ο Νορβηγός, Χόλγκερ Ρούνε (Νο 11), θα «μονομαχήσει» με τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) και ο νικητής με τον Ισπανό και Νο 1 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.
