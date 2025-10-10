Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα χάσει την έναρξη της σεζόν 2025-26 λόγω ισχιαλγίας
NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα χάσει την έναρξη της σεζόν 2025-26 λόγω ισχιαλγίας
Ο 40χρονος σούπερσταρ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ΝΒΑ - Ο τραυματισμός του θα επανεκτιμηθεί σε 3-4 εβδομάδες
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της 23ης σεζόν του στο ΝΒΑ, λόγω ισχιαλγίας, όπως ανακοίνωσαν οι Λος Άντζελες Λέικερς την Πέμπτη(10/10). Ο τραυματισμός του θα επανεκτιμηθεί σε 3-4 εβδομάδες.
Ο 40χρονος σούπερσταρ θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί μέρος του σώματός του – συγκεκριμένα στα νεύρα που ξεκινούν από τους γλουτούς και εκτείνονται κατά μήκος του ποδιού.
Ο Τζέιμς δεν έχει ακολουθήσει ακόμα πλήρες πρόγραμμα προπόνησης από την έναρξη της προετοιμασίας των Λέικερς την περασμένη εβδομάδα. Ο προπονητής της ομάδας, JJ Ρέντικ, ανέφερε μετά την προπόνηση της Πέμπτης ότι ο παίκτης ακολουθεί «το δικό του χρονοδιάγραμμα». Λίγο αργότερα, η ομάδα ανακοίνωσε πως θα ακολουθηθεί συντηρητική προσέγγιση, κάτι που σημαίνει ότι ο Τζέιμς πιθανότατα θα χάσει τα πρώτα πέντε ή έξι παιχνίδια της σεζόν.
Οι Λέικερς ξεκινούν τη regular season στις 21 Οκτωβρίου με αντίπαλο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Λος Άντζελες. Από τις 24 Οκτωβρίου και μέσα σε διάστημα 13 ημερών, η ομάδα έχει να δώσει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Ο 40χρονος σούπερσταρ θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί μέρος του σώματός του – συγκεκριμένα στα νεύρα που ξεκινούν από τους γλουτούς και εκτείνονται κατά μήκος του ποδιού.
Ο Τζέιμς δεν έχει ακολουθήσει ακόμα πλήρες πρόγραμμα προπόνησης από την έναρξη της προετοιμασίας των Λέικερς την περασμένη εβδομάδα. Ο προπονητής της ομάδας, JJ Ρέντικ, ανέφερε μετά την προπόνηση της Πέμπτης ότι ο παίκτης ακολουθεί «το δικό του χρονοδιάγραμμα». Λίγο αργότερα, η ομάδα ανακοίνωσε πως θα ακολουθηθεί συντηρητική προσέγγιση, κάτι που σημαίνει ότι ο Τζέιμς πιθανότατα θα χάσει τα πρώτα πέντε ή έξι παιχνίδια της σεζόν.
Οι Λέικερς ξεκινούν τη regular season στις 21 Οκτωβρίου με αντίπαλο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Λος Άντζελες. Από τις 24 Οκτωβρίου και μέσα σε διάστημα 13 ημερών, η ομάδα έχει να δώσει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα