NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα χάσει την έναρξη της σεζόν 2025-26 λόγω ισχιαλγίας
NBA Λος Άντζελες Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς

NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα χάσει την έναρξη της σεζόν 2025-26 λόγω ισχιαλγίας

Ο 40χρονος σούπερσταρ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ΝΒΑ - Ο τραυματισμός του θα επανεκτιμηθεί σε 3-4 εβδομάδες

NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα χάσει την έναρξη της σεζόν 2025-26 λόγω ισχιαλγίας
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της 23ης σεζόν του στο ΝΒΑ, λόγω ισχιαλγίας, όπως ανακοίνωσαν οι Λος Άντζελες Λέικερς την Πέμπτη(10/10). Ο τραυματισμός του θα επανεκτιμηθεί σε 3-4 εβδομάδες.

Ο 40χρονος σούπερσταρ θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί μέρος του σώματός του – συγκεκριμένα στα νεύρα που ξεκινούν από τους γλουτούς και εκτείνονται κατά μήκος του ποδιού.

Ο Τζέιμς δεν έχει ακολουθήσει ακόμα πλήρες πρόγραμμα  προπόνησης από την έναρξη της προετοιμασίας των Λέικερς την περασμένη εβδομάδα. Ο προπονητής της ομάδας, JJ Ρέντικ, ανέφερε μετά την προπόνηση της Πέμπτης ότι ο παίκτης ακολουθεί  «το δικό του χρονοδιάγραμμα». Λίγο αργότερα, η ομάδα ανακοίνωσε πως θα ακολουθηθεί συντηρητική προσέγγιση, κάτι που σημαίνει ότι ο Τζέιμς πιθανότατα θα χάσει τα πρώτα πέντε ή έξι παιχνίδια της σεζόν.

Οι Λέικερς ξεκινούν τη regular season στις 21 Οκτωβρίου με αντίπαλο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Λος Άντζελες. Από τις 24 Οκτωβρίου και μέσα σε διάστημα 13 ημερών, η ομάδα έχει να δώσει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις.


