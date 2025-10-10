Αταμάν: «Εκτός του Ναν, όλοι οι άλλοι έπαιξαν απαίσια»
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Μπασκόνια Euroleague

Αταμάν: «Εκτός του Ναν, όλοι οι άλλοι έπαιξαν απαίσια»

Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του στη Βιτόρια

Αταμάν: «Εκτός του Ναν, όλοι οι άλλοι έπαιξαν απαίσια»
22 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Έργκιν Άταμαν είχε έντονα παράπονα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια, με τον Τούρκο κόουτς να αποθεώνει μόνο τον Κέντρικ Ναν, στη νίκη της ομάδας του απέναντι στη Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Πρώτα από όλα κερδίσαμε. Εκτός από τον Ναν, δεν είμαι 100% ικανοποιημένος από τον τρόπο που πήραμε τη νίκη. Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια και με έναν παίκτη δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση γιατί δεν μου αρέσει αυτό το στυλ μπάσκετ που μόνο ένας παίκτης σκοράρει. Δεν γυρνάμε την μπάλα. Χάνουν τα λέι-απ, χάνουν τα πάντα.

Αυτό δεν είναι μπάσκετ μεγάλης ομάδας. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Ναν έκανε αυτό που έκανε και του άξιζε. Ωστόσο, είμαι πολύ ανήσυχος, ειδικά με το μπάσκετ που παίξαμε στην τελευταία περίοδο.

Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ δεν μπορούμε να παίζουμε αυτό το μπάσκετ. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε»

Ειδήσεις σήμερα:

Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ

Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης