«Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς στη Σανγκάη: Θαυμαστές του έφτιαξαν πανό με τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του
Νόβακ Τζόκοβιτς Shanghai Masters πανό Βαλεντέν Βασερό

Ο Σέρβος σταρ προκρίθηκε στον ημιτελικό του Shanghai Masters, στοχεύει στον 101ο τίτλο καριέρας και ο κόσμος συνεχίζει να τον λατρεύει στα 38 του χρόνια

Ο Σέρβος σταρ προκρίθηκε στον ημιτελικό του Shanghai Masters, στοχεύει στον 101ο τίτλο καριέρας και ο κόσμος συνεχίζει να τον λατρεύει στα 38 του χρόνια

«Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς στη Σανγκάη: Θαυμαστές του έφτιαξαν πανό με τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του
Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται πλέον στα 38 του χρόνια όμως η σπίθα στο μάτι του για τίτλους δε φεύγει ποτέ. Στο Shanghai Masters προκρίθηκε στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντέν Βασερό και στοχεύει στον 101ο τίτλο στην καριέρα του. 

Ένας σταρ του βεληνεκούς του Τζόκοβιτς έχει θαυμαστές σε όλο το κόσμο και η Σανγκάη για τον Νόλε δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Για να γιορτάσουν την παρουσία του Σέρβου στη χώρα τους, κάποιοι ντόπιοι θαυμαστές του ετοίμασαν ένα τεράστιο πανό το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Σέρβο σταρ. 

Πάνω σε αυτό είχαν κολλήσει φωτογραφίες από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή και την καριέρα του Τζόκοβιτς, την πρώτη φορά που έπιασε ρακέτα του τένις, τις σημαντικότερες νίκες του και τους τίτλους grand slam του. 

Ο Νόλε έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι κάθε φορά που ταξιδεύει στην πόλη για να αγωνιστεί στο τουρνουά νιώθει σαν το σπίτι του, οπότε η αγάπη φαίνεται να είναι αμοιβαία.


