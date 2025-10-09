«Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς στη Σανγκάη: Θαυμαστές του έφτιαξαν πανό με τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του
Ο Σέρβος σταρ προκρίθηκε στον ημιτελικό του Shanghai Masters, στοχεύει στον 101ο τίτλο καριέρας και ο κόσμος συνεχίζει να τον λατρεύει στα 38 του χρόνια
Ένας σταρ του βεληνεκούς του Τζόκοβιτς έχει θαυμαστές σε όλο το κόσμο και η Σανγκάη για τον Νόλε δεν αποτελεί εξαίρεση.
Για να γιορτάσουν την παρουσία του Σέρβου στη χώρα τους, κάποιοι ντόπιοι θαυμαστές του ετοίμασαν ένα τεράστιο πανό το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Σέρβο σταρ.
Πάνω σε αυτό είχαν κολλήσει φωτογραφίες από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή και την καριέρα του Τζόκοβιτς, την πρώτη φορά που έπιασε ρακέτα του τένις, τις σημαντικότερες νίκες του και τους τίτλους grand slam του.
Ο Νόλε έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι κάθε φορά που ταξιδεύει στην πόλη για να αγωνιστεί στο τουρνουά νιώθει σαν το σπίτι του, οπότε η αγάπη φαίνεται να είναι αμοιβαία.
Having Djokovic compete in Shanghai this year was an incredible surprise for all fans. The Chinese fan club organizers told the interviewer that they stayed up late for days designing and producing these support materials, hoping to share more about Djokovic’s journey and make… pic.twitter.com/FVrDvuhFgw— Dorothy❤️Nolena (@Dorothy_Nolena) October 8, 2025
Chinese fans show their love for Novak Djokovic. They are thrilled that he decided to play in Shanghai this year.— Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) October 4, 2025
Novak said a few days ago that China is "probably, outside of my country, the biggest support that I've been getting anywhere in the world."#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/JTEACzfK88
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους
Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr