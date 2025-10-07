Super League: Οι παίκτες-έκπληξη στις στατιστικές κατηγορίες



Έξι αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί στη Stoiximan Super League και προς το παρόν παρατηρεί ο φίλαθλος κόσμος ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.Οι αριθμοί, παράλληλα, μπορεί πολλές φορές να μην αποτυπώνουν την αλήθεια, αλλά έως τώρα αρκετοί παίκτες ομάδων πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, βρίσκονται στην κορυφή των στατιστικών κατηγοριών. Ειδικά από Λεβαδειακό και Κηφισιά, τις ομάδες που κλέβουν την παράσταση μέχρι τις στιγμής.Στην κορυφή των σκόρερ για παράδειγμα δεν υπάρχει φορ μεγάλης ομάδας, όπως και στις ασίστ. Ενδεικτικά αναφέρουμε παίκτες όπως ο Πόμπο της Κηφισιάς και οι Λαγιούς, Τσάπρας του Λεβαδειακού.Αναλυτικά οι κορυφαίοι στις πιο σημαντικές στατιστικές κατηγορίες.Τσικίνιο Ολυμπιακός 4Τεττέη Κηφισιά 4Ελ Καμπί Ολυμπιακός 3Λαγιούς ΛεβαδειακόςΌζμπολτ Λεβαδειακός 3Ελ Καμπί Ολυμπιακός 19Πόμπο Κηφισιά 18Τεττέη Κηφισιά 16