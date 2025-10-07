Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Super League: Οι παίκτες-έκπληξη στις στατιστικές κατηγορίες
Super League: Οι παίκτες-έκπληξη στις στατιστικές κατηγορίες
Στην κορυφή των σκόρερ δεν υπάρχει φορ μεγάλης ομάδας, όπως και στις ασίστ
Έξι αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί στη Stoiximan Super League και προς το παρόν παρατηρεί ο φίλαθλος κόσμος ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Οι αριθμοί, παράλληλα, μπορεί πολλές φορές να μην αποτυπώνουν την αλήθεια, αλλά έως τώρα αρκετοί παίκτες ομάδων πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, βρίσκονται στην κορυφή των στατιστικών κατηγοριών. Ειδικά από Λεβαδειακό και Κηφισιά, τις ομάδες που κλέβουν την παράσταση μέχρι τις στιγμής.
Στην κορυφή των σκόρερ για παράδειγμα δεν υπάρχει φορ μεγάλης ομάδας, όπως και στις ασίστ. Ενδεικτικά αναφέρουμε παίκτες όπως ο Πόμπο της Κηφισιάς και οι Λαγιούς, Τσάπρας του Λεβαδειακού.
Αναλυτικά οι κορυφαίοι στις πιο σημαντικές στατιστικές κατηγορίες.
Τσικίνιο Ολυμπιακός 4
Τεττέη Κηφισιά 4
Ελ Καμπί Ολυμπιακός 3
Λαγιούς Λεβαδειακός
Όζμπολτ Λεβαδειακός 3
Ελ Καμπί Ολυμπιακός 19
Πόμπο Κηφισιά 18
Τεττέη Κηφισιά 16
