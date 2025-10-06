Απάντηση του ΟΦΗ για την αφαίρεση βαθμών: «Δεν μπαίνουμε σε επικοινωνιακά παιχνίδια»
SPORTS
ΟΦΗ Θανάσης Παπάζογλου ΕΠΟ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση σχετιζόμενη με την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου να της αφαιρέσει τρεις βαθμούς

Η ΠΑΕ ΟΦΗ θέλησε να απαντήσει μέσω ανακοίνωση στην ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών που τις επιβλήθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, για οφειλή προς τον Θανάση Παπάζογλου.

Η ομάδα της Κρήτης έχει το περιθώριο να εξοφλήσει τον πρώην ποδοσφαιριστή της μέσα στις πέντε επόμενες εργάσιμες μέρες, για να της επιστραφούν οι βαθμοί.

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΟΦΗ για το περιστατικό:

«Σε όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΟΦΗ δεν μπαίνει σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Όπως κάναμε και στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.

Θα κινούμαστε θεσμικά. Όπως μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει οτιδήποτε έχει προκύψει, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα». 

