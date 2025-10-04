Euroleague: Πρώτη ήττα για Παναθηναϊκό, Φενέρ και Εφές, έσπασαν το ρόδι Μπαρτσελόνα, Μονακό και Βιλερμπάν - Δείτε βίντεο
Euroleague: Πρώτη ήττα για Παναθηναϊκό, Φενέρ και Εφές, έσπασαν το ρόδι Μπαρτσελόνα, Μονακό και Βιλερμπάν - Δείτε βίντεο
Οι πράσινοι ηττήθηκαν στο ΟΑΚΑ με 96-103 από τους Καταλανούς στην βραδιά καριέρας του Χουάντσο - Δύο στα δύο για Χαποέλ Τελ Αβίβ και Βαλένθια - Νίκες με 100άρες για Μονακό και Βιλερμπάν
Η Μπαρτσελόνα... ξεγύμνωσε όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας στο Telekom Center Athens την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague και υποχρεώνοντας του «πράσινους» στην πρώτη ήττα και μάλιστα εντός έδρας!
Αυτή τη φορά η αστοχία από τα 6,75 (8/21), η χαμένη μάχη της... εναέριας κυκλοφορίας, τα 12 λάθη και τα κενά στην περιφερειακή άμυνα, δεν καλύφθηκαν και το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 103-96 από τους Καταλανούς, που μέτρησαν 16/33 τρίποντα στο ΟΑΚΑ και δεν πτοήθηκαν από τη βραδιά καριέρας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των 27 πόντων!
Ο Παναθηναϊκός έδειξε... υπνωτισμένος από το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης, όταν και ο φωτεινός πίνακας του ΟΑΚΑ έγραψε το εις βάρος του 0-11! Οι διορθωτικές κινήσεις του Αταμάν φάνηκαν να έχουν προσωρινά αποτέλεσμα, αλλά το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να βρει διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, με τους Ισπανούς να το... τιμωρούν από τα 6,75, κάθε φορά που επιχειρούσε την ανατροπή. Μάλιστα στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, το 0-9 σερί της Μπαρτσελόνα ήταν καταδικαστικό για τους «πράσινους», που βρέθηκαν στο -15 (69-84) και παρά τις προσπάθειες τους στην επίθεση, η άμυνα δεν ακολουθούσε με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ποτέ η ανατροπή...
Εκτός του εξαιρετικού απόψε Ερνανγκόμεθ, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε και στον Κώστα Σλούκα, που τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ (18π., 11ασ.), αλλά αποδείχθηκε ότι δύο... κούκοι δεν φέρνουν την Άνοιξη. Ειδικά από τη στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε και πάλι στα... ρηχά, όπως και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (0π.), Ρισόν Χολμς (3π.) και ο Κέντρικ Ναν περιορίστηκε στους 10 πόντους με 0/2 τρίποντα...
Από τους Καταλανούς έλαμψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ 17 πρόσθεσε ο Τόκο Σενγκέλια, 15 (με 4/8τρ.) ο Νίκολας Λαπροβίτολα, 13 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, όσους και ο Κέβιν Πάντερ.
Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103
Η Μπασκόνια έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο επιθετικά στην «LDLC Arena», σημειώνοντας 33 πόντους κόντρα στη Βιλερμπάν, όμως στη συνέχεια άρχισε να «μένει» από ιδέες, την ώρα που οι Γάλλοι πήραν... μπροστά μέσα από «βομβαρδισμό» τρίποντων απ τον Ζάκαρι Σέλιας (5/6) κι έφτασαν στην πρώτη νίκη τους στην εφετινή Euroleague με το τελικό 102-95.
Αυτή τη φορά η αστοχία από τα 6,75 (8/21), η χαμένη μάχη της... εναέριας κυκλοφορίας, τα 12 λάθη και τα κενά στην περιφερειακή άμυνα, δεν καλύφθηκαν και το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 103-96 από τους Καταλανούς, που μέτρησαν 16/33 τρίποντα στο ΟΑΚΑ και δεν πτοήθηκαν από τη βραδιά καριέρας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των 27 πόντων!
Ο Παναθηναϊκός έδειξε... υπνωτισμένος από το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης, όταν και ο φωτεινός πίνακας του ΟΑΚΑ έγραψε το εις βάρος του 0-11! Οι διορθωτικές κινήσεις του Αταμάν φάνηκαν να έχουν προσωρινά αποτέλεσμα, αλλά το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να βρει διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, με τους Ισπανούς να το... τιμωρούν από τα 6,75, κάθε φορά που επιχειρούσε την ανατροπή. Μάλιστα στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, το 0-9 σερί της Μπαρτσελόνα ήταν καταδικαστικό για τους «πράσινους», που βρέθηκαν στο -15 (69-84) και παρά τις προσπάθειες τους στην επίθεση, η άμυνα δεν ακολουθούσε με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ποτέ η ανατροπή...
Εκτός του εξαιρετικού απόψε Ερνανγκόμεθ, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε και στον Κώστα Σλούκα, που τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ (18π., 11ασ.), αλλά αποδείχθηκε ότι δύο... κούκοι δεν φέρνουν την Άνοιξη. Ειδικά από τη στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε και πάλι στα... ρηχά, όπως και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (0π.), Ρισόν Χολμς (3π.) και ο Κέντρικ Ναν περιορίστηκε στους 10 πόντους με 0/2 τρίποντα...
Από τους Καταλανούς έλαμψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ 17 πρόσθεσε ο Τόκο Σενγκέλια, 15 (με 4/8τρ.) ο Νίκολας Λαπροβίτολα, 13 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, όσους και ο Κέβιν Πάντερ.
Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103
Πρώτη νίκη για τη Βιλερμπάν σε σουπερ Σέλιας, 102-95 τη Μπασκόνια
Η Μπασκόνια έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο επιθετικά στην «LDLC Arena», σημειώνοντας 33 πόντους κόντρα στη Βιλερμπάν, όμως στη συνέχεια άρχισε να «μένει» από ιδέες, την ώρα που οι Γάλλοι πήραν... μπροστά μέσα από «βομβαρδισμό» τρίποντων απ τον Ζάκαρι Σέλιας (5/6) κι έφτασαν στην πρώτη νίκη τους στην εφετινή Euroleague με το τελικό 102-95.
Η ευστοχία απ’ τα 6,75μ. (13/27) και το γαλλικό... ξέσπασμα στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, όταν η Βιλερμπάν «γύρισε» το -7 και το μετέτρεψε σε +11, καθόρισαν τη νίκη για τους γηπεδούχους που είχαν μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεση με έξι «διψήφιους» παίκτες.
Πρώτος σκόρερ για τη Βιλερμπάν ήταν ο Σέλιας με 23 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν ο Ντε Κολό με 12 πόντους, ο Αζίνκα, Λάιτι με 11 και οι Μάσα, Εντιαγιέ που πρόσθεσαν από 10 πόντους ο καθένας.
Για τη δε Μπασκόνια, που έκλεισε με δύο ήττες τη «διαβολοβδομάδα» ξεχώρισαν ο Λουβαβού-Καμπαρό με 18π. (3/7τρίπ.) κι Χάουαρντ με 16π. (4/9 τρίπ.).
Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95
Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε η Χαποέλ Τελ Αβίβ (2-0) την πρώτη εφετινή... διαβολοβδομάδα της Euroleague. H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε νικηφόρα με 87-81 από την Ποντγκόριτσα (ουδέτερη έδρα), απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Αναντολού Εφές, την οποία υποχρέωσε και στην πρώτη ήττα της (1-1).
Η τουρκική ομάδα δεν μπήκε ποτέ στον... αγώνα μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Ισραηλινούς να τρέχουν επιμέρους σκορ 13-26 στην τρίτη περίοδο, ανατρέποντας το εις βάρος τους 46-35 που είχε γράψει ο φωτεινός πίνακας στο 20΄ και μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο στο +2 (59-61). Στον... επίλογο του αγώνα πήρε... φωτιά ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και με άξιο συμπαραστάτη τον Μπράιαντ δεν... αγχώθηκαν μέχρι το τελικό 87-81.
Ο Αντόνιο Μπλέικνι τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ενώ ο Ελάια Μπράιαντ πρόσθεσε 15 στο καλάθι της πρώην ομάδας του, οδηγώντας την Χαποέλ στο «διπλό». Από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 25 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87
Μετά το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας της στην έδρα της Βιλερμπάν, η Βαλένθια έκλεισε εντυπωσιακά τη «διαβολοβδομάδα» της στην Euroleague, καθώς νίκησε και τη Βίρτους Μπολόνια με 103-94 στην «ROIG Arena» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής κι έκανε το «2 στα 2».
Με ηγέτη τον 20χρονο Σέρχιο Ντε Λαρέα ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους (5/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, οι «νυχτερίδες» πάτησαν... γκάζι στην τελευταία περίοδο και «καθάρισαν» το ματς απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς Ιταλούς.
Από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Μουρ και Ρόβερς για τη Βαλένθια, ενώ η Βίρτους (με ρεκόρ 1-1 πλέον) που μέτρησε συνολικά 14 λάθη, βρήκε λύσεις στην επίθεση μόνο απ’ τον Μόργκαν, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94
Η Μονακό ξέσπασε στην πρωτάρα Ντουμπάι την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τη Ζαλγκίρις και έγραψε στο Πριγκιπάτο την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-81 την ομάδα των Εμιράτων, για τη 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τη στην πρώτη εφετινή ήττα της.
«Κλειδί» της επιτυχίας των Μονεγάσκων τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, το ρεσιτάλ δημιουργίας με 26 ασίστ(!) και η φυσικά η άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 13 πόντους και έγραψαν στο 30΄ το μη αναστρέψιμο +20 (79-59).
Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντάνιελ Τάις, 14 ο Μάικ Τζέιμς και 12 ο Άλφα Ντιαλό. Από την Ντουμπάι ξεχώρισε ο Μφιουντού Καμπενγκέλε με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-46, 79-59, 103-81
Η Ζαλγκίρις ολοκλήρωσε αήττητη την πρώτη εφετινή... διαβολοβδομάδα, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ στην πρώτη ήττα της. Οι Λιθουανοί έφτασαν στη νίκη με 84-81, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας τον έλεγχο για 30 λεπτά και αντέχοντας στο... σφυροκόπημα της τουρκικής ομάδας στον... επίλογο της αναμέτρησης.
Με τον Μπάλντογουϊν να παίρνει... φωτιά στην τέταρτη περίοδο και να ευστοχεί σε 4 τρίποντα, η Φενέρ έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-22 για την ανατροπή στο 37΄ (74-75). Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και η Ζαλγκίρις με δύο κολλητές «βόμβες» από τα 6,75 (1 από Ουλάνοβας και 1 Μπουτκεβίτσιους) επανέφερε την... τάξη στα 46΄΄ για τη λήξη, με τον Ουίλιαμς-Γκος να σφραγίζει τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 20 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και 11 ο Μόουζες Ράιτ. Από τη Φενέρ έλαμψε ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν με 36 πόντους και 5/8 τρίποντα, αλλά δεν είχε συμπαραστάτες για την υπέρβαση.
Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81
2/10
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
3/10
Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ 84-81
Αναντολού Εφές - Χαποέλ Τελ Αβίβ 81-87
Μονακό - Ντουμπάι 103-81
Βιλερμπάν - Μπασκόνια 102-95
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 103-94
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-101
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0
Βαλένθια (Ισπανία) 2-0
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
Παναθηναϊκός 1-1
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-1
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1
Μονακό (Μονακό) 1-1
Παρί (Γαλλία) 1-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Πρώτος σκόρερ για τη Βιλερμπάν ήταν ο Σέλιας με 23 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν ο Ντε Κολό με 12 πόντους, ο Αζίνκα, Λάιτι με 11 και οι Μάσα, Εντιαγιέ που πρόσθεσαν από 10 πόντους ο καθένας.
Για τη δε Μπασκόνια, που έκλεισε με δύο ήττες τη «διαβολοβδομάδα» ξεχώρισαν ο Λουβαβού-Καμπαρό με 18π. (3/7τρίπ.) κι Χάουαρντ με 16π. (4/9 τρίπ.).
Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95
Συνεχίζει απτόητη η Χαποέλ Τελ Αβίβ, 87-81 την Εφές
Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε η Χαποέλ Τελ Αβίβ (2-0) την πρώτη εφετινή... διαβολοβδομάδα της Euroleague. H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε νικηφόρα με 87-81 από την Ποντγκόριτσα (ουδέτερη έδρα), απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Αναντολού Εφές, την οποία υποχρέωσε και στην πρώτη ήττα της (1-1).
Η τουρκική ομάδα δεν μπήκε ποτέ στον... αγώνα μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Ισραηλινούς να τρέχουν επιμέρους σκορ 13-26 στην τρίτη περίοδο, ανατρέποντας το εις βάρος τους 46-35 που είχε γράψει ο φωτεινός πίνακας στο 20΄ και μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο στο +2 (59-61). Στον... επίλογο του αγώνα πήρε... φωτιά ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και με άξιο συμπαραστάτη τον Μπράιαντ δεν... αγχώθηκαν μέχρι το τελικό 87-81.
Ο Αντόνιο Μπλέικνι τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ενώ ο Ελάια Μπράιαντ πρόσθεσε 15 στο καλάθι της πρώην ομάδας του, οδηγώντας την Χαποέλ στο «διπλό». Από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 25 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87
«Δύο στα δύο» για την εντυπωσιακή Βαλένθια του 20χρονου Ντε Λαρέα, 103-94 τη Βίρτους
Μετά το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας της στην έδρα της Βιλερμπάν, η Βαλένθια έκλεισε εντυπωσιακά τη «διαβολοβδομάδα» της στην Euroleague, καθώς νίκησε και τη Βίρτους Μπολόνια με 103-94 στην «ROIG Arena» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής κι έκανε το «2 στα 2».
Με ηγέτη τον 20χρονο Σέρχιο Ντε Λαρέα ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους (5/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, οι «νυχτερίδες» πάτησαν... γκάζι στην τελευταία περίοδο και «καθάρισαν» το ματς απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς Ιταλούς.
Από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Μουρ και Ρόβερς για τη Βαλένθια, ενώ η Βίρτους (με ρεκόρ 1-1 πλέον) που μέτρησε συνολικά 14 λάθη, βρήκε λύσεις στην επίθεση μόνο απ’ τον Μόργκαν, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94
Με... κατοστάρα η πρώτη νίκη της Μονακό, 103-81 την Ντουμπάι
Η Μονακό ξέσπασε στην πρωτάρα Ντουμπάι την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τη Ζαλγκίρις και έγραψε στο Πριγκιπάτο την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-81 την ομάδα των Εμιράτων, για τη 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τη στην πρώτη εφετινή ήττα της.
«Κλειδί» της επιτυχίας των Μονεγάσκων τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, το ρεσιτάλ δημιουργίας με 26 ασίστ(!) και η φυσικά η άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 13 πόντους και έγραψαν στο 30΄ το μη αναστρέψιμο +20 (79-59).
Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντάνιελ Τάις, 14 ο Μάικ Τζέιμς και 12 ο Άλφα Ντιαλό. Από την Ντουμπάι ξεχώρισε ο Μφιουντού Καμπενγκέλε με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-46, 79-59, 103-81
Η Ζαλγκίρις «προσγείωσε» με 84-81 τη Φενερμπαχτσέ
Η Ζαλγκίρις ολοκλήρωσε αήττητη την πρώτη εφετινή... διαβολοβδομάδα, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ στην πρώτη ήττα της. Οι Λιθουανοί έφτασαν στη νίκη με 84-81, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας τον έλεγχο για 30 λεπτά και αντέχοντας στο... σφυροκόπημα της τουρκικής ομάδας στον... επίλογο της αναμέτρησης.
Με τον Μπάλντογουϊν να παίρνει... φωτιά στην τέταρτη περίοδο και να ευστοχεί σε 4 τρίποντα, η Φενέρ έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-22 για την ανατροπή στο 37΄ (74-75). Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και η Ζαλγκίρις με δύο κολλητές «βόμβες» από τα 6,75 (1 από Ουλάνοβας και 1 Μπουτκεβίτσιους) επανέφερε την... τάξη στα 46΄΄ για τη λήξη, με τον Ουίλιαμς-Γκος να σφραγίζει τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 20 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και 11 ο Μόουζες Ράιτ. Από τη Φενέρ έλαμψε ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν με 36 πόντους και 5/8 τρίποντα, αλλά δεν είχε συμπαραστάτες για την υπέρβαση.
Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81
Στη 2η αγωνιστική της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/10/2025)
2/10
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
3/10
Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ 84-81
Αναντολού Εφές - Χαποέλ Τελ Αβίβ 81-87
Μονακό - Ντουμπάι 103-81
Βιλερμπάν - Μπασκόνια 102-95
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 103-94
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-101
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0
Βαλένθια (Ισπανία) 2-0
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
Παναθηναϊκός 1-1
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-1
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1
Μονακό (Μονακό) 1-1
Παρί (Γαλλία) 1-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα