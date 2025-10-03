Φανταστική η Χάποελ του Ιτούδη κέρδισε εκτός έδρας 87-81 την Εφές και έκανε το 2χ2 στη Euroleague - Βίντεο

Μπορεί να είναι πρωτάρα στη EuroLeague αλλά η Χάποελ μόνο ως τέτοια δεν παίζει. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κέρδισε με 87-81 και την -τυπικά- γηπεδούχο Εφές στην ουδέτερη Ποντγκόριτσα, για να κάνει το 2/2 στη φετινή διοργάνωση.



Εφές - Χάποελ Τελ Αβιβ: Ο αγώνας

Μπορεί η Χάποελ να μπήκε με ορμή στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος τις εμπνεύσεις των Οτούρου και Μίτσιτς. Ωστόσο το αρχικό 6-11 (4') εξανεμίστηκε γρήγορα με τον Οσμάνι. Ο φόργουορντ της Εφές πέτυχε 10 γρήγορους πόντους και τα πάντα ήρθαν... τούμπα, με τους τυπικά γηπεδούχους στην Ποντγκόριτσα να προηγούνται 22-21 στο δεκάλεπτο.

Μόλις μπήκαν στο παιχνίδι και οι σταρ της Εφές, η πλάστιγγα έγειρε. Ο Κορντινιέ και ο Λόιντ βρήκαν σουτ από απόσταση και το 24-23 μετατράπηκε σε 34-25. Με τη Χάποελ να κολλάει επιθετικά και να είναι πολύ άστοχη από το τρίποντο (3/11), μένοντας πίσω με 11 στο ημίχρονο (46-35, 20').

Ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κάι Τζόουνς άλλαξε εντελώς τον ρυθμό. Έτσι, οι Ισραηλινοί, βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν από το -13 και να προσπεράσουν, με τον Μίτσιτς ενορχηστρωτή και τον Μπράιαντ να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του για τρεις (50-52, 25'). Το σερί συνεχίστηκε, με τον Μίτσιτς να βρίσκει μερικές εκτελέσεις και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 59-61.

Οι δύο ομάδες θα πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι να προκύψει ένα ξέσπασμα. Τέτοιο ήταν για τη Χάποελ αυτό που συνέβη μετά το 67-69, με μία τεχνική ποινή του Λόιντ να βοηθάει και τον Αντόνιο Μπλέικνι να διαμορφώνει το 67-75 (34'). Διαφορά που η Εφές έμοιαζε ανήμπορη να ανατρέψει, με τον Κορντινιέ να σημαδεύει δύο φορές σίδερο από την περίμετρο.

Οι Ισραηλινοί διαχειρίστηκαν άψογα το τελευταίο πεντάλεπτο με τη διαφορά που είχαν χτίσει. Μπλέικνι, Μπράιαντ και Οτούρου συνέχισαν να δίνουν λύσεις και να υπογράφουν το 2/2 των Ισραηλινών.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87.



