Αταμάν μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα: «Με τέτοιο μπάσκετ δεν πρόκειται να φτάσουμε ούτε στα playoffs»
Αταμάν μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα: «Με τέτοιο μπάσκετ δεν πρόκειται να φτάσουμε ούτε στα playoffs»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στην Αθήνα
Απογοητευμένος εμφανίστηκε στη συνέντευξη ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού του από τη Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» με 103-96.
Ο Τούρκος τεχνικός υποστήριξε ότι αν η ομάδα του παίξει έτσι όλη τη σεζόν δεν πρόκειται να φτάσει μακριά.
Αναλυτικά:
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ο Τούρκος τεχνικός υποστήριξε ότι αν η ομάδα του παίξει έτσι όλη τη σεζόν δεν πρόκειται να φτάσει μακριά.
Αναλυτικά:
«Όσοι είδαν το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα θ’ αντιλήφθηκαν πως οι αντίπαλοι έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Υπάρχουν καλύτερες ομάδες, θα είναι δύσκολο να περάσουμε ακόμα και στα playoffs, όχι απλά στο Final -4»
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα