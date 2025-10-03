Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Euroleague: Το πρώτο καλάθι του Σορτς με την φανέλα του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Ο Τι Τζέι Σορτς σκόραρε απέναντι στην Μπαρτσελόνα
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν άποντος στο ματς της πρεμιέρας με την Μπάγερν Μονάχου αλλά κόντρα στην Μπαρτσελόνα βρήκε επαφή με το καλάθι.
Ο Σορτς σκόραρε στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου του εντός έδρας αγώνα με τους Καταλανούς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Θυμίζουμε πέρσι είχε κάνει φανταστική χρονιά με την Παρί.
The TJ Era has officially started! @TjShorts5 ☘️ @Paobcgr #EveryGameMatters pic.twitter.com/DTNKtTuCTq— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025
