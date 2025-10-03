Στέφανος για Απόστολο Τσιτσιπά: Πρώτα είναι πατέρας μου και μετά προπονητής μου, είμαι περήφανος για εκείνον

Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει το Σάββατο στο tour της ATP παίζοντας το Σάββατο στο Shangai Masters με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρτζες.Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο πλαίσιο του Masters έδωσε συνέντευξη στο σάιτ της ATP όπου μίλησε για την σχέση με τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά , τον Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά και την Ελλάδα που του έλειψε.

«Είναι πολύ αναζωογονητικό για μένα ως παίκτης να έχω αυτή τη σχέση με έναν πατέρα. Είναι ακριβώς εκεί που ήθελα να βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό. Και είμαι χαρούμενος. Έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες μου κι εγώ στις δικές του. Και οι δυο μας δημιουργήσαμε μια δυναμική που είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι.



Είμαι εξαιρετικά περήφανος που τον αποκαλώ προπονητή μου και πατέρα μου. Αλλά πρώτα απ’ όλα, πατέρα μου. Και μετά προπονητή μου. Σίγουρα βλέπω τη συνεργασία μας ως κάτι βιώσιμο. Θα με ενδιέφερε στο μέλλον να προστεθεί ένα άτομο στην ομάδα μου που να μπορεί να συνεργαστεί και να δουλέψει με τον πατέρα μου. Προφανώς δεν γίνεται νεότερος, οπότε αν μπορέσω να βρω το κατάλληλο πρόσωπο, θα είναι δίπλα του με καθαρή, πιο φρέσκια οπτική. Αυτό θα επιτρέψει και στον πατέρα μου να κάνει ίσως ένα βήμα πίσω, ώστε να απολαύσει περισσότερο τη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο το τένις. Και του το υπενθυμίζω και του το λέω αυτό εδώ και πολύ καιρό» είπε για τον πατέρα και την σχέση τους.



Για την εγκατάσταση του Νόλε στην Ελλάδα αλλά και για τις ημέρες που πέρασε ο ίδιος στη χώρα του μαζί με την οικογένειά του είπε: « Το να γνωρίσω τον Νόβακ σε πιο βαθύ επίπεδο ήταν ωραίο, γιατί στο tour δεν έχεις αυτή την ευκαιρία. Πέρασα πολύ χρόνο συνδεόμενος με το πνεύμα μου στην Ελλάδα. Πέρασα πραγματικά όμορφα εξερευνώντας τη χώρα μου και κάνοντας πράγματα που βρήκα πνευματικά γεμάτα. Χρειαζόμουν σίγουρα αυτό το διάλειμμα. Το συνειδητοποίησα μόνο όταν βρέθηκα εκεί. Πέρασα πολύ χρόνο με τη μικρή μου αδελφή, με τον αδελφό μου τον Πέτρο, που συνήθως τον βλέπω μόνο μέσα στο γήπεδο όταν παίζουμε διπλά μαζί. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει λίγο στην καθημερινότητά μου – λίγη ανθρωπιά. Ειδικά όταν βρίσκεσαι διαρκώς υπό πίεση, κυνηγώντας βαθμούς, τουρνουά, όλα αυτά. Είναι σημαντικό μερικές φορές να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επανασυνδέεσαι με την ανθρωπιά σου».