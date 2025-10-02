Champions League: Η υπόκλιση των οπαδών της Μπόντο Γκλίμτ στον 9χρονο Φρέντρικ

Ειδήσεις σήμερα:

Η προσαρμογή σ' αυτήν τη νέα συνθήκη δεν ήταν εύκολη, αλλά σιγά, σιγά άρχισε να το αποδέχεται και μέσω του διαδικτύου ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ένα γυάλινο μάτι που εμφανισιακά τουλάχιστον δε θα τον έδειχνε διαφορετικό.Ο Φρέντρικ αρχικά ήθελε ένα κατάμαυρο αλλά ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτήν την επιλογή... Ούτε αυτό τον πτόησε και τελικά επέλεξε να βάλει ένα μάτι με το λογότυπο της αγαπημένης του Μπόντο Γκλιμτ!Η είδηση έφτασε γρήγορα στα γραφεία της ομάδας και στις 9 Μαΐου ο Φρέντρικ επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο όπου συναντήθηκε με τον προπονητή Κέτιλ Κούντσεν ο οποίος του αποκάλυψε ότι επίσης αντιμετώπισε πρόβλημα με την όραση του.Ο Φρέντρικ συναντήθηκε με τα ινδάλματα του, πήρε μια υπογεγραμμένη φανέλα απ' όλους, με την οποία ο οποιοσδήποτε πιτσιρικάς θα κοιμόταν όλα τα βράδια.Ο 9χρονος όμως επέλεξε να τη βγάλει σε δημοπρασία, όχι για να αποκομίσει ο ίδιος κάποιο όφελος, αλλά χαρίζοντας εν τέλει τα έσοδα στο Κέντρο Παιδικού Καρκίνου της Νορβηγίας.Όλα αυτά μετέτρεψαν τον Φρέντρικ σε τοπικό ήρωα με τους οπαδούς της Μπόντο να τον κάνουν γνωστό σε όλο τον κόσμο με απίστευτο πάνό που δημιούργησαν και γέμισαν με το πιο λαμπερό φως όλον τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.