Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Champions League: Η υπόκλιση των οπαδών της Μπόντο Γκλίμτ στον 9χρονο Φρέντρικ
Champions League: Η υπόκλιση των οπαδών της Μπόντο Γκλίμτ στον 9χρονο Φρέντρικ
Ο ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της Μπόντο και φανατικός οπαδός της ομάδας ήταν το πρόσωπο του αγώνα στην πρώτη ιστορική εντός έδρας αναμέτρηση των πρωταθλητών Νορβηγίας για το Champions League
Μπορεί η ζωή να του φέρθηκε σκληρά καθώς από πολύ μικρός έπρεπε να παλέψει για τη ζωή του, χάνοντας τελικά την όραση του από το αριστερό του μάτι.
Όμως ο 9χρονος Φρέντρικ φροντίζει να φωτίζει τις ψυχές όλων μας και να αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τους οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ, αλλά και όλης της ομάδας.
Κι αυτό μαρτυρούσε το τεράστιο πανό που ανάρτησαν κατά τη διάρκεια του ιστορικού πρώτου εντός έδρας αγώνα τους στο Champions League κόντρα στην Τότεναμ και το οποίο έγραφε «Εσύ έχεις αυτό και εμείς έχουμε εσένα».
Το πανό αναφερόταν στο γυάλινο αριστερό του μάτι, το οποίο έχει στην κόρη του ματιού το λογότυπο της Μπόντο!
Ο Φρέντρικ μετά τη γέννηση του αντιμετώπισε πρόβλημα με τους γιατρούς να αισιοδοξούν ότι θα ξεπεραστεί, ωστόσο η οικογένεια του σοκαρίστηκε όταν τους ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ένα σπάνιο είδος καρκίνου που εμφανίζεται στον αμφιβληστροειδή ενός ή και των δύο ματιών σε μικρά παιδιά.
Αμέσως ξεκίνησε έναν αγώνα για την ίδια του τη ζωή ταξιδεύοντας σε ειδικό κέντρο στην Ελβετία όπου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες. Μετά από πολύμηνη παραμονή εκεί, βγήκε νικητής, έχοντας χάσει όμως το αριστερό του μάτι.
Όμως ο 9χρονος Φρέντρικ φροντίζει να φωτίζει τις ψυχές όλων μας και να αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τους οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ, αλλά και όλης της ομάδας.
Κι αυτό μαρτυρούσε το τεράστιο πανό που ανάρτησαν κατά τη διάρκεια του ιστορικού πρώτου εντός έδρας αγώνα τους στο Champions League κόντρα στην Τότεναμ και το οποίο έγραφε «Εσύ έχεις αυτό και εμείς έχουμε εσένα».
🇳🇴Bodø/Glimt are being supported in the Europa League by a young fan with the club’s logo in his eye👁️ 9-year-old...Posted by Uwiringiyimana Peter on Friday, May 9, 2025
Το πανό αναφερόταν στο γυάλινο αριστερό του μάτι, το οποίο έχει στην κόρη του ματιού το λογότυπο της Μπόντο!
Ο Φρέντρικ μετά τη γέννηση του αντιμετώπισε πρόβλημα με τους γιατρούς να αισιοδοξούν ότι θα ξεπεραστεί, ωστόσο η οικογένεια του σοκαρίστηκε όταν τους ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ένα σπάνιο είδος καρκίνου που εμφανίζεται στον αμφιβληστροειδή ενός ή και των δύο ματιών σε μικρά παιδιά.
Αμέσως ξεκίνησε έναν αγώνα για την ίδια του τη ζωή ταξιδεύοντας σε ειδικό κέντρο στην Ελβετία όπου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες. Μετά από πολύμηνη παραμονή εκεί, βγήκε νικητής, έχοντας χάσει όμως το αριστερό του μάτι.
Η προσαρμογή σ' αυτήν τη νέα συνθήκη δεν ήταν εύκολη, αλλά σιγά, σιγά άρχισε να το αποδέχεται και μέσω του διαδικτύου ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ένα γυάλινο μάτι που εμφανισιακά τουλάχιστον δε θα τον έδειχνε διαφορετικό.
Ο Φρέντρικ αρχικά ήθελε ένα κατάμαυρο αλλά ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτήν την επιλογή... Ούτε αυτό τον πτόησε και τελικά επέλεξε να βάλει ένα μάτι με το λογότυπο της αγαπημένης του Μπόντο Γκλιμτ!
Η είδηση έφτασε γρήγορα στα γραφεία της ομάδας και στις 9 Μαΐου ο Φρέντρικ επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο όπου συναντήθηκε με τον προπονητή Κέτιλ Κούντσεν ο οποίος του αποκάλυψε ότι επίσης αντιμετώπισε πρόβλημα με την όραση του.
Ο Φρέντρικ συναντήθηκε με τα ινδάλματα του, πήρε μια υπογεγραμμένη φανέλα απ' όλους, με την οποία ο οποιοσδήποτε πιτσιρικάς θα κοιμόταν όλα τα βράδια.
Ο 9χρονος όμως επέλεξε να τη βγάλει σε δημοπρασία, όχι για να αποκομίσει ο ίδιος κάποιο όφελος, αλλά χαρίζοντας εν τέλει τα έσοδα στο Κέντρο Παιδικού Καρκίνου της Νορβηγίας.
Όλα αυτά μετέτρεψαν τον Φρέντρικ σε τοπικό ήρωα με τους οπαδούς της Μπόντο να τον κάνουν γνωστό σε όλο τον κόσμο με απίστευτο πάνό που δημιούργησαν και γέμισαν με το πιο λαμπερό φως όλον τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα