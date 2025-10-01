Youth League: Θρίαμβος στο Λονδίνο για τους Νέους του Ολυμπιακού, 2-1 την Άρσεναλ

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τους Νέους του Ολυμπιακού στο Youth League.



Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ στο Λονδίνο και διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση αφού στην πρεμιέρα είχε κερδίσει 4-0 την Πάφο.

Η Άρσεναλ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα με τη χαμένη ευκαιρία του Τόμσον στο 12′, στη συνέχεια έμειναν με παίκτη λιγότερο, όταν στο 15′ ο Κόπλει έκανε σκληρό φάουλ στον Λιατσικούρα και ο διαιτητής τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με τις ισορροπίες να αλλάζουν ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο του αγώνα και στο 21′ άνοιξε το σκορ, με τον Κορτές να κλέβει την μπάλα, να περνάει τον τερματοφύλακα και να κάνει το 0-1.

Στο 30′ μετά από κόρνερ του Αλαφάκη ο Μίλισιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως αυτό ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Στο 37′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα, όταν μετά από σέντρα του Χάμζα και απομάκρυνση του τερματοφύλακα, ο Φίλης με δυνατό σουτ έκανε το 0-2, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο 64′ ο Χάμζα έκλεψε την μπάλα, ο Λιατσικούρας έκανε το πλασέ, όμως ο τερματοφύλακας μπλόκαρε. Καλύτερη στιγμή για την ομάδα του Γιώργου Σίμου ήταν στο 82′ όταν αρχικά ο Λιατσικούρας επιχείρησε πλασέ που απομάκρυνε ο τερματοφύλακας της Arsenal, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Θεοδωρίδης έκανε σέντρα για τον Βασιλακόπουλο και η κεφαλιά του τελευταίου αποκρούστηκε εντυπωσιακά.

Η Άρσεναλ σε αντεπίθεση κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 83΄, όταν ο Ογκουνάικε μετά από κάθετη πάσα του Σάλμον πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Επόμενο ευρωπαϊκό ματς για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, στις 21/10.

Άρσεναλ (Μ. Πόρτερ): Πόρτερ, Κλαρκ, Κόπλει, Ντούτζιακ, Ουάσινγκτον (76′ Oγκουνάικε), Ανούς, Ιμπραΐμ, Μπέιλι, Χαμίλ (46′ Σάμουελ), Σάλμον, Τόσμον (84′ Ογκουστίν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90+1′ Αβραμούλης), Λιατσικούρας, Χάμζα (90+1′ Σιώζιος), Κορτές (61′ Βασιλακόπουλος), Ρολάκης, Φίλης, Κότσαλος (77′ Λάνα).