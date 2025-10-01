Youth League: Θρίαμβος στο Λονδίνο για τους Νέους του Ολυμπιακού, 2-1 την Άρσεναλ
SPORTS
UEFA Youth League Ολυμπιακός Κ-20 Νέοι Άρσεναλ Νέοι

Youth League: Θρίαμβος στο Λονδίνο για τους Νέους του Ολυμπιακού, 2-1 την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 στο 38' με γκολ των Κορτές και Φίλη - Δύο στα δύο στο Youth League οι ερυθρόλευκοι

Youth League: Θρίαμβος στο Λονδίνο για τους Νέους του Ολυμπιακού, 2-1 την Άρσεναλ
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τους Νέους του Ολυμπιακού στο Youth League. 

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ στο Λονδίνο και διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση αφού στην πρεμιέρα είχε κερδίσει 4-0 την Πάφο. 

Η Άρσεναλ ξεκίνησε δυνατά  τον αγώνα με τη χαμένη ευκαιρία του Τόμσον στο 12′, στη συνέχεια έμειναν με παίκτη λιγότερο, όταν στο 15ο Κόπλει έκανε σκληρό φάουλ στον Λιατσικούρα και ο διαιτητής τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με τις ισορροπίες να αλλάζουν ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο του αγώνα και στο 21άνοιξε το σκορ, με τον Κορτές να κλέβει την μπάλα, να περνάει τον τερματοφύλακα και να κάνει το 0-1.

Στο 30μετά από κόρνερ του Αλαφάκη ο Μίλισιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως αυτό ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Στο 37ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα, όταν μετά από σέντρα του Χάμζα και απομάκρυνση του τερματοφύλακα, ο Φίλης με δυνατό σουτ έκανε το 0-2, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

 Στο 64ο Χάμζα έκλεψε την μπάλα, ο Λιατσικούρας έκανε το πλασέ, όμως ο τερματοφύλακας μπλόκαρε. Καλύτερη στιγμή για την ομάδα του Γιώργου Σίμου ήταν στο 82όταν αρχικά ο Λιατσικούρας επιχείρησε πλασέ που απομάκρυνε ο τερματοφύλακας της Arsenal, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Θεοδωρίδης έκανε σέντρα για τον Βασιλακόπουλο και η κεφαλιά του τελευταίου αποκρούστηκε εντυπωσιακά. 

Η Άρσεναλ σε αντεπίθεση  κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 83΄, όταν ο Ογκουνάικε μετά από κάθετη πάσα του Σάλμον πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Επόμενο ευρωπαϊκό ματς για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, στις 21/10.

Άρσεναλ (Μ. Πόρτερ): Πόρτερ, Κλαρκ, Κόπλει, Ντούτζιακ, Ουάσινγκτον (76′ Oγκουνάικε), Ανούς, Ιμπραΐμ, Μπέιλι, Χαμίλ (46Σάμουελ), Σάλμον, Τόσμον (84Ογκουστίν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90+1Αβραμούλης), Λιατσικούρας, Χάμζα (90+1Σιώζιος), Κορτές (61Βασιλακόπουλος), Ρολάκης, Φίλης, Κότσαλος (77Λάνα).



Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης