Προκριματικά Μουντιάλ: Αφαίρεση τριών βαθμών στη Νότιο Αφρική για χρησιμοποίηση τιμωρημένου αθλητή και κίνδυνος αποκλεισμού

Άνω κάτω έγινε ο 3ος προκριματικός όμιλος στην αφρικανική ζώνη καθώς η πρωτοπόρος Νότια Αφρική πλήρωσε ακριβά τη χρησιμοποίηση τιμωρημένου ποδοσφαιριστή στον νικηφόρο αγώνα της επί του αδιάφορου Λεσότο και έπεσε στη 2η θέση της βαθμολογίας