Προκριματικά Μουντιάλ: Αφαίρεση τριών βαθμών στη Νότιο Αφρική για χρησιμοποίηση τιμωρημένου αθλητή και κίνδυνος αποκλεισμού

Άνω κάτω έγινε ο 3ος προκριματικός όμιλος στην αφρικανική ζώνη καθώς η πρωτοπόρος Νότια Αφρική πλήρωσε ακριβά τη χρησιμοποίηση τιμωρημένου ποδοσφαιριστή στον νικηφόρο αγώνα της επί του αδιάφορου Λεσότο και έπεσε στη 2η θέση της βαθμολογίας
Το Λεσότο γνωστό και με το προσωνύμιο «το Ορεινό Βασίλειο» είναι πλέον ο (ποδοσφαιρικός) εφιάλτης της Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας.
Οι δύο γειτονικές χώρες βρίσκονται στον 3ο προκριματικό όμιλο της αφρικανικής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026 με τη Νότια Αφρική να οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας και να είναι το μεγάλο φαβορί για την απευθείας πρόκριση για το Μουντιάλ, αλλά εδώ και λίγες ώρες να έχει κατρακυλήσει στη 2η θέση κι ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε.
Στις 21 Μαρτίου 2025 η Νότια Αφρική υποδέχθηκε το Λεσότο και επικράτησε πολύ άνετα με 3-0, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα αυτοί που πανηγύριζαν ήταν οι άνθρωποι της Εθνικής ομάδας του Μπενίν. Κι αυτό γιατί οι γηπεδούχοι είχαν στην ενδεκάδα τους (μέχρι το 82ο λεπτό) τον αμυντικό μέσο Τεμπόχο Μοκόενα, ο οποίος έχοντας αντικρίσει κίτρινη κάρτα στον προηγούμενο αγώνα με τη Ζιμπάμπουε, συμπλήρωσε δύο και δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στο επόμενο ματς.
Το θέμα αποκαλύφθηκε από τα ΜΜΕ και παρόλο που δεν κατατέθηκε κάποια επίσημη καταγγελία, η FIFA άνοιξε φάκελλο και έξι μήνες μετά το επίμαχο ματς ανακοίνωσε την απόφαση της που ήταν ένα σοκ για τους Νοτιοαφρικανούς καθώς κατακύρωσε το ματς με σκορ 3-0 στο Λεσότο. Η Νότια Αφρική μπορεί να καταθέσει έφεση εντός δέκα ημερών, αλλά αυτή τη στιγμή βρέθηκε από την πρώτη στη δεύτερη θέση (το απευθείας εισιτήριο παίρνει η πρώτη ομάδα) πίσω από το Μπενίν που υπερτερεί έχοντας ίδιους βαθμούς αλλά καλύτερη διαφορά τερμάτων.
Αναλυτικά η νέα βαθμολογία (μετά από 8 αγώνες)
1.Μπενίν: 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες, γκολ 11-7, 14 βαθμοί
2.Νότια Αφρική: 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες, γκολ 11-9, 14 βαθμοί
3.Νιγηρία: 2 νίκες, 5 ισοπαλίες, 1 ήττα, γκολ 9-7, 11 βαθμοί
4.Ρουάντα: 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες, γκολ 5-5, 11 βαθμοί
5.Λεσότο: 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, γκολ 7-9, 9 βαθμοί
6.Ζιμπάμπουε: 0 νίκες, 4 ισοπαλίες, 4 ήττες, γκολ 5-11, 4 βαθμοί
Σύμφωνα με τον κανονισμό της FIFA: «Αν μια ομάδα χρησιμοποιήσει παίκτη που δεν είναι επιλέξιμος (λόγω ποινής, θέματος εγγραφής, εθνικότητας κ.λπ.), το παιχνίδι θεωρείται αυτόματα χαμένο με σκορ 3-0 υπέρ της αντιπάλου, εκτός αν το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν δυσμενέστερο για την παραβατική ομάδα».
Μετά από αυτήν την εξέλιξη και δεδομένου ότι η ποινή θα παραμείνει η πρόκριση είναι ανοικτή τόσο για τη Νότια Αφρική και το Μπένιν, όσο και για τη Νιγηρία και τη Ρουάντα οι οποίες από το -6 από την κορυφή πλέον είναι στο -3.
Αναλυτικά οι δύο τελευταίοι αγώνες που έχουν οι τέσσερις ομάδες:
Μπενίν: Ρουάντα (εκτός 6 Οκτωβρίου), Νιγηρία (εκτός 13 Οκτωβρίου)
Σύμφωνα με τον κανονισμό της FIFA: «Αν μια ομάδα χρησιμοποιήσει παίκτη που δεν είναι επιλέξιμος (λόγω ποινής, θέματος εγγραφής, εθνικότητας κ.λπ.), το παιχνίδι θεωρείται αυτόματα χαμένο με σκορ 3-0 υπέρ της αντιπάλου, εκτός αν το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν δυσμενέστερο για την παραβατική ομάδα».
Μετά από αυτήν την εξέλιξη και δεδομένου ότι η ποινή θα παραμείνει η πρόκριση είναι ανοικτή τόσο για τη Νότια Αφρική και το Μπένιν, όσο και για τη Νιγηρία και τη Ρουάντα οι οποίες από το -6 από την κορυφή πλέον είναι στο -3.
