Βίντεο: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του σε ταβέρνα της Πεντέλης
Ο Greek Freak αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του μετά την επιτυχία της εθνικής στο Eurobasket
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του, απολαμβάνοντας στιγμές μακριά από τα παρκέ.
Μαζί με τη σύζυγό του Μαράια και τα παιδιά τους, ο Greek Freak βρέθηκε σε γνωστή ταβέρνα στην Πεντέλη, όπου απόλαυσαν ελληνικές γεύσεις σε οικογενειακό και χαλαρό κλίμα.
Δείτε βίντεο:
