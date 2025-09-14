Eurobasket 2025: Η απονομή των μεταλλίων στους Έλληνες διεθνείς
Eurobasket 2025: Η απονομή των μεταλλίων στους Έλληνες διεθνείς
Λίγα λεπτά μετά το τέλος του δραματικού αγώνα όπου μας βρήκε νικητές με 92-89 επί της Φινλανδίας ακολούθησε η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στους Έλληνες διεθνείς
Αφού πανηγύρισαν με την ψυχή τους την επικράτηση στο θρίλερ με τους Φινλανδούς, οι Έλληνες διεθνείς ήρθε η ώρα να πάρουν αυτό που είχαν ως στόχο από την αρχή του Eurobasket 2025.
Ναι, όλοι το χρυσό θέλαμε, αλλά το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια και η παρουσία μας στην κορυφαία τετράδα της Ευρώπης δεν είναι μικρό πράγμα.
Τα φώτα στην Xiaomi Arena έσβησαν και μ' ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη τους, οι παίκτες της Εθνικής ομάδας περνούσαν ένας, ένας μπροστά από τον Χόρχε Γκαρμπαχόθα (πρόεδρος της FIBA Europe) και τον Ανδρέα Ζαγκλή (ο Έλληνας γενικός γραμματέας της FIBA) φορώντας οι περισσότεροι την ελληνική σημαία στους ώμους τους, ενώ αρκετοί είχαν αγκαλιά τα παιδιά τους.
Όλοι ήταν τρισευτυχισμένοι, ωστόσο το χαμόγελο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν πραγματικά ξεχωριστό... Όπως το μετάλλιο που κρατούσε. Μετά το πρωτάθλημα στο NBA, τους δύο τίτλους MVP, ο Greek Freak πήρε επιτέλους και το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική.
