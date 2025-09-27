Μεντιλίμπαρ: Μου άρεσε ο τρόπος που αντιδράσαμε, συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό για το παιχνίδι του

Ολυμπιακός πέτυχε την 4η νίκη του σε 5 παιχνίδι στη Stoiximan Super League 1 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 3-2 στις καθυστερήσεις του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη σ' ένα ματς που τελείωσε στο 110' λόγω του προβληματικού VAR.

«Μου άρεσε ο τρόπος που αντιδράσαμε. Μου άρεσε ότι κάθε φορά που ο Λεβαδειακός ισοφάριζε οι παίκτες μας κυνηγούσαν τη νίκη, ήθελαν να σκοράρουν γρήγορα για να μην αφήσουν τον Λεβαδειακό να μας βλάψει.

Θέλω να συγχαρώ τον Λεβαδειακό, το να έρθεις στο γήπεδο του Ολυμπιακού και να παίξεις με αυτόν τον τρόπο δεν είναι καθόλου εύκολο, σχεδόν κατάφεραν να πάρουν κάτι από εδώ».

Για το παιχνίδι με την Άρσεναλ: «Σήμερα πρέπει να ξεκουραστούμε. Κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πάμε να ξεκουραστούμε. Θα έχουμε χρόνο τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε για το ματς με την Άρσεναλ».



Στη συνέχεια ο κόουτς του Ολυμπιακού ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου

Αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις και τώρα ακολουθεί η Άρσεναλ και ο ΠΑΟΚ, τι περιμένετε από τη συνέχεια;

Νομίζω πως η νίκη και η ήττα εξαρτάται από πολλές μικρές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, για αυτό πρέπει να προετοιμαστείς σωστά σε όλες τις λεπτομέρειες για να είσαι καλύτερος. Η ήττα θα έρθει κάποια στιγμή. Βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά και τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, όπως και την κάθε διοργάνωση και στόχος είναι να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και τώρα έχουμε μπροστά μας τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός ή ο Λεβαδειακός πολύ καλός;

Ο Λεβαδειακός ήταν καλός και είναι μία δυνατή ομάδα, μας ισοφάρισε δύο φορές και μας δυσκόλεψε μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο να παίξει κάποια ομάδα έτσι εδώ και νομίζω πως από τα μέχρι τώρα ματς της σεζόν ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος.

Αποτέλεσε ο Λεβαδειακός ένα καλό τεστ ενόψει Άρσεναλ;

Ήταν ένα καλό τεστ για σήμερα, τι θα γίνει στην Άρσεναλ έχουμε ημέρες μπροστά μας. Ο Λεβαδειακός είπα είναι καλή ομάδα και αν συνεχίσει έτσι στο τέλος της σεζόν θα βρίσκεται πολύ ψηλά.

Η ομάδα σας μέχρι πρότινος δεν είχε δεχτεί γκολ και μέσα σε τρία ματς δέχτηκε σερί γκολ, επίσης πως είδατε την αντίδραση της ομάδας σας;

Ξέρω πως κάθε φορά που δεχόμαστε κάποιο γκολ όλοι ψάχνουν να δουν ποιος φταίει, αυτό γίνεται και όταν εμείς σκοράρουμε, ο αντίπαλος ψάχνει να βρει ποιος φταίει από την ομάδα του. Το ποδόσφαιρο όμως αποτελείται από λάθη και επιτυχίες, δε γίνεται να παίζεις 90 λεπτά χωρίς να κάνεις λάθος, γίνονται λάθη. Αυτό που κρατάμε είναι την αντίδραση από την ομάδα μας και όποτε δεχόμασταν γκολ είχαμε εμείς την απάντηση. Όσο έχουμε αυτήν την ικανότητα να αντιδράμε, εμείς προχωράμε.

Πείτε το αρνητικό και το θετικό στοιχείο που κρατάτε απ’ αυτό το ματς.

Μου άρεσε η αντίδραση και δε μου άρεσε η ευκολία που αφήσαμε τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του και να δημιουργήσει κινδύνους.





