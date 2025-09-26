Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»
SPORTS
Λούις Ενρίκε Ουσμάν Ντεμπελέ Παρί Σεν Ζερμέν

Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για το πρόσφατο κακό αποτέλεσμα της ομάδας του, ενώ αποθέωσε και τον Ντεμπελέ για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Λουίς Ενρίκε εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τις διακρίσεις που έλαβε η Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής της «Χρυσής Μπάλας», η οποία κατέληξε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ:

«Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το να βλέπουμε τον Ντεμπελέ να λαμβάνει το βραβείο ήταν ξεχωριστό.

Η Δευτέρα ήταν σχεδόν τέλεια, παρά την ήττα. Το να τον βλέπουμε να μοιράζεται τη "Χρυσή Μπάλα" με τους οπαδούς... του βγάζω το καπέλο» είπε ο Καταλανός προπονητής, μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει του αυριανού (27/9) αγώνα με την Οσέρ.

Όταν ρωτήθηκε για τα τεχνικά λάθη της ομάδας του στους πρόσφατους αγώνες, είπε:

«Τα απλά λάθη συχνά σχετίζονται με το πλαίσιο του αγώνα. Οι παίκτες είναι άνθρωποι. Ως προπονητής, δεν πρέπει να θυμώνω, αλλά να αποδέχομαι ότι μπορούν να κάνουν λάθη. Αύριο και εναντίον της Μπαρτσελόνα, θα εργαστούμε για να βελτιωθούμε».

Ο πρώην προπονητής της Ισπανίας τόνισε επίσης τη σημασία της αυτοκριτικής: «Πάντα αναρωτιόμαστε αν αυτό που έχουμε προετοιμάσει έχει λειτουργήσει ή όχι. Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά. Είναι μια συνεχής διαδικασία και οι παίκτες το γνωρίζουν αυτό και το αγκαλιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης