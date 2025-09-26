Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»
Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για το πρόσφατο κακό αποτέλεσμα της ομάδας του, ενώ αποθέωσε και τον Ντεμπελέ για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας
Ο Λουίς Ενρίκε εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τις διακρίσεις που έλαβε η Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής της «Χρυσής Μπάλας», η οποία κατέληξε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ:
«Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το να βλέπουμε τον Ντεμπελέ να λαμβάνει το βραβείο ήταν ξεχωριστό.
Η Δευτέρα ήταν σχεδόν τέλεια, παρά την ήττα. Το να τον βλέπουμε να μοιράζεται τη "Χρυσή Μπάλα" με τους οπαδούς... του βγάζω το καπέλο» είπε ο Καταλανός προπονητής, μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει του αυριανού (27/9) αγώνα με την Οσέρ.
Όταν ρωτήθηκε για τα τεχνικά λάθη της ομάδας του στους πρόσφατους αγώνες, είπε:
«Τα απλά λάθη συχνά σχετίζονται με το πλαίσιο του αγώνα. Οι παίκτες είναι άνθρωποι. Ως προπονητής, δεν πρέπει να θυμώνω, αλλά να αποδέχομαι ότι μπορούν να κάνουν λάθη. Αύριο και εναντίον της Μπαρτσελόνα, θα εργαστούμε για να βελτιωθούμε».
Ο πρώην προπονητής της Ισπανίας τόνισε επίσης τη σημασία της αυτοκριτικής: «Πάντα αναρωτιόμαστε αν αυτό που έχουμε προετοιμάσει έχει λειτουργήσει ή όχι. Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά. Είναι μια συνεχής διαδικασία και οι παίκτες το γνωρίζουν αυτό και το αγκαλιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» πρόσθεσε.
