Europa League: Στουτγάρδη και Άστον Βίλα πήραν τα ντέρμπι με Θέλτα, Μπολόνια, μεγάλα διπλά για Γκενκ, Πόρτο - Δείτε τα γκολ

Η Στουτγάρδη (2-1 τη Θέλτα) και η Άστον Βίλα (1-0 τη Μπολόνια) πήραν σημαντικά τρίποντα στην εκκίνηση της League Phase του Europa League - Σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για τη Γκενκ (1-0 στους Ρέιντζερς) και Πόρτο (1-0 στο Σάλτσμπουργκ)