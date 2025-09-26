Europa League: Στουτγάρδη και Άστον Βίλα πήραν τα ντέρμπι με Θέλτα, Μπολόνια, μεγάλα διπλά για Γκενκ, Πόρτο - Δείτε τα γκολ
Europa League: Στουτγάρδη και Άστον Βίλα πήραν τα ντέρμπι με Θέλτα, Μπολόνια, μεγάλα διπλά για Γκενκ, Πόρτο - Δείτε τα γκολ
Η Στουτγάρδη (2-1 τη Θέλτα) και η Άστον Βίλα (1-0 τη Μπολόνια) πήραν σημαντικά τρίποντα στην εκκίνηση της League Phase του Europa League - Σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για τη Γκενκ (1-0 στους Ρέιντζερς) και Πόρτο (1-0 στο Σάλτσμπουργκ)
Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει την πιο μεγάλη νίκη της πρεμιέρας καθώς πέρασε με το εμφατικό 4-1 από τη Βέρνη και την έδρα της Γιουνγκ Μπόις.
Στα υπόλοιπα σημερινά ματς ξεχωρίσουν οι νίκες της Άστον Βίλα επί της Μπολόνια και της Στουτγάρδης με αντίπαλο τη Θέλτα.
Στο Μπέρμιγχαμ η ευρισκόμενη υπό μεγάλη πίεση Βίλα (τρεις ισοπαλίες, δύο ήττες σε πέντε ματς στην Premier League) προηγήθηκε νωρίς κόντρα στους Κυπελλούχους Ιταλίας (13' ΜακΓκιν), κυριάρχησε έχασε ευκαιρίες με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Γουότκινς στο 68' κι από εκείνο το σημείο τα χρειάστηκε με τους Ιταλούς να έχουν δοκάρι
Στη Σουηβία η Στουτγάρδη νίκησε Θέλτα και κακή παράδοση (2 νίκες, 4 ισοπαλίες, 9 ήττες) σ' ένα ματς που όλα έγιναν στο Β' ημίχρονο. Στο 51' ο Μπουανανί και στο 68' ο Ελ Κανούς ανάγκασαν την ομάδα της Γαλικίας να... ξεπαρκάρει το λεωφορείο έξω από την περιοχή της, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 86' με τον Μπόρχα Ιγγλέσιας.
Στα άλλα ματς η Λιόν με γκολάρα του Τέσμαν στο 75' πέρασε από την Ολλανδία και την έδρα της Ουτρέχτης του Βασίλη Μπάρκα, ενώ η Πόρτο άλωσε το Σάλτσμπουργκ με γκολ του Γκόμες στο 90'+3'. Για τους Ρέιντζερς της Γλασκώβης ο φετινός εφιάλτης είναι οι αναμετρήσεις με τις ομάδες από το Βέλγιο, καθώς μετά τις δύο ήττες από τη Μπριζ του Τζόλη (3-1 στο Άιμπροξ, 6-0 στο Μπριζ) έχασε εντός έδρας με 1-0 και από τη Γκενκ του Καρέτσα (μπήκε αλλαγή στο 90').
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:
Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)
Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)
Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)
Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)
Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία) (54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1
Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1 (13΄ Μικουλέσκου)
Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-0 (13΄ ΜακΓκιν)
Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 0-1 (75΄ Τέσμαν)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-1 (90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 0-1 (55΄ Χιούνγκ)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1 (90+3΄ Γκόμες)
Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 2-1 (51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-4 (25΄ Γιάνκο - 10΄ Σφιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Στα υπόλοιπα σημερινά ματς ξεχωρίσουν οι νίκες της Άστον Βίλα επί της Μπολόνια και της Στουτγάρδης με αντίπαλο τη Θέλτα.
Στο Μπέρμιγχαμ η ευρισκόμενη υπό μεγάλη πίεση Βίλα (τρεις ισοπαλίες, δύο ήττες σε πέντε ματς στην Premier League) προηγήθηκε νωρίς κόντρα στους Κυπελλούχους Ιταλίας (13' ΜακΓκιν), κυριάρχησε έχασε ευκαιρίες με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Γουότκινς στο 68' κι από εκείνο το σημείο τα χρειάστηκε με τους Ιταλούς να έχουν δοκάρι
Στη Σουηβία η Στουτγάρδη νίκησε Θέλτα και κακή παράδοση (2 νίκες, 4 ισοπαλίες, 9 ήττες) σ' ένα ματς που όλα έγιναν στο Β' ημίχρονο. Στο 51' ο Μπουανανί και στο 68' ο Ελ Κανούς ανάγκασαν την ομάδα της Γαλικίας να... ξεπαρκάρει το λεωφορείο έξω από την περιοχή της, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 86' με τον Μπόρχα Ιγγλέσιας.
Στα άλλα ματς η Λιόν με γκολάρα του Τέσμαν στο 75' πέρασε από την Ολλανδία και την έδρα της Ουτρέχτης του Βασίλη Μπάρκα, ενώ η Πόρτο άλωσε το Σάλτσμπουργκ με γκολ του Γκόμες στο 90'+3'. Για τους Ρέιντζερς της Γλασκώβης ο φετινός εφιάλτης είναι οι αναμετρήσεις με τις ομάδες από το Βέλγιο, καθώς μετά τις δύο ήττες από τη Μπριζ του Τζόλη (3-1 στο Άιμπροξ, 6-0 στο Μπριζ) έχασε εντός έδρας με 1-0 και από τη Γκενκ του Καρέτσα (μπήκε αλλαγή στο 90').
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:
Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)
Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)
Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)
Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)
Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία) (54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1
Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1 (13΄ Μικουλέσκου)
Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-0 (13΄ ΜακΓκιν)
Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 0-1 (75΄ Τέσμαν)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-1 (90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 0-1 (55΄ Χιούνγκ)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1 (90+3΄ Γκόμες)
Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 2-1 (51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-4 (25΄ Γιάνκο - 10΄ Σφιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα