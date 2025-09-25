Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην 4η θέση της λίστας του ESPN με τους καλύτερους παίκτες του NBA - Πάνω από ΛεΜπρόν και Κάρι
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην 4η θέση της λίστας του ESPN με τους καλύτερους παίκτες του NBA - Πάνω από ΛεΜπρόν και Κάρι
Στο Νο1 της λίστας που φτιάχτηκε από 150 δημοσιογράφους και αναλυτές είναι ο Νίκολα Γιόκιτς
Στο Νο4 της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών του NBA για το 2025 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Το ESPN ζήτησε την γνώμη 150 δημοσιογράφων και αναλυτών για τους κορυφαίους του NBA και την δημοσιοποίησε λίγο πριν από το τζάμπολ της περιόδου 2025-26.
Ο Έλληνας σταρ των Μπακς είναι στο Νο4. Στο Νο1 είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και ακολουθεί στο Νο2 ο Σάι Γκίλτσιους-Αλεξάντερ και στο Νο3 ο Λούκα Ντόντσιτς.
Την πεντάδα συμπληρώνει ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γιάννης είναι πάνω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (Νο8) και τον Στεφ Κάρι.
Ο Αντετοκούνμπο έπεσε μια θέση αφού το 2024 ήταν στο Νο3. Στο αφιέρωμά του το ESPN αποθεώνει τον Έλληνα για τις ατομικές του επιδόσεις και σημειώνει ότι εάν οι Μπακς είχαν προχωρήσει περισσότερο θα ήταν και υποψήφιος για MVP.
Το αφιέρωμα κλείνει με την ερώτηση εάν ο Γιάννης μπορεί να κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα με τους Μπακς.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Το ESPN ζήτησε την γνώμη 150 δημοσιογράφων και αναλυτών για τους κορυφαίους του NBA και την δημοσιοποίησε λίγο πριν από το τζάμπολ της περιόδου 2025-26.
Ο Έλληνας σταρ των Μπακς είναι στο Νο4. Στο Νο1 είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και ακολουθεί στο Νο2 ο Σάι Γκίλτσιους-Αλεξάντερ και στο Νο3 ο Λούκα Ντόντσιτς.
Την πεντάδα συμπληρώνει ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γιάννης είναι πάνω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (Νο8) και τον Στεφ Κάρι.
Ο Αντετοκούνμπο έπεσε μια θέση αφού το 2024 ήταν στο Νο3. Στο αφιέρωμά του το ESPN αποθεώνει τον Έλληνα για τις ατομικές του επιδόσεις και σημειώνει ότι εάν οι Μπακς είχαν προχωρήσει περισσότερο θα ήταν και υποψήφιος για MVP.
Το αφιέρωμα κλείνει με την ερώτηση εάν ο Γιάννης μπορεί να κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα με τους Μπακς.
Η λίστα με το Top-10
10. Τζέιλεν Μπράνσον
9. Κέβιν Ντουράντ
8. ΛεΜπρον Τζέιμς
7. Στεφ Κάρι
6. Άντονι Έντουαρντς
5. Βίκτορ Γουεμπανιάμα
4. Γιάννης Αντετοκούνμπο
3. Λούκα Ντόντσιτς
2. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
1. Νίκολα Γιόκιτς
THE NBA RANK TOP 10 IS HERE 🔥— ESPN (@espn) September 25, 2025
Who will be the best players in 2025-26? Our experts made their predictions ➡️ https://t.co/EdTRtoYrvm pic.twitter.com/MEBMqhigDF
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα