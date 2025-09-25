Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην 4η θέση της λίστας του ESPN με τους καλύτερους παίκτες του NBA - Πάνω από ΛεΜπρόν και Κάρι

Σάι

Στο Νο4 της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών του NBA για το 2025 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Τοζήτησε την γνώμη 150 δημοσιογράφων και αναλυτών για τους κορυφαίους του NBA και την δημοσιοποίησε λίγο πριν από το τζάμπολ της περιόδου 2025-26.Ο Έλληνας σταρ των Μπακς είναι στο Νο4. Στο Νο1 είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και ακολουθεί στο Νο2 οΤην πεντάδα συμπληρώνει οΟ Αντετοκούνμπο έπεσε μια θέση αφού το 2024 ήταν στο Νο3. Στο αφιέρωμά του το ESPN αποθεώνει τον Έλληνα για τις ατομικές του επιδόσεις και σημειώνει ότι εάν οι Μπακς είχαν προχωρήσει περισσότερο θα ήταν και υποψήφιος για MVP.Το αφιέρωμα κλείνει με την ερώτηση εάν ο Γιάννης μπορεί να κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Η λίστα με το Top-10

10. Τζέιλεν Μπράνσον

9. Κέβιν Ντουράντ

8. ΛεΜπρον Τζέιμς

7. Στεφ Κάρι

6. Άντονι Έντουαρντς

5. Βίκτορ Γουεμπανιάμα

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο

3. Λούκα Ντόντσιτς

2. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

1. Νίκολα Γιόκιτς

Who will be the best players in 2025-26? Our experts made their predictions ➡️ https://t.co/EdTRtoYrvm