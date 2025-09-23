Γιώργος Καραμπέτσος: Το βόλεϊ οφείλει πολλά στη στήριξη από Γιάννη Βρούτση και Ισίδωρο Κούβελο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος Καραμπέτσος με δήλωσή του ευχαρίστησε τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο για την πολύτιμη συμπαράσταση τους στο Ελληνικό Βόλεϊ