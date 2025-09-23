Γιώργος Καραμπέτσος: Το βόλεϊ οφείλει πολλά στη στήριξη από Γιάννη Βρούτση και Ισίδωρο Κούβελο
Γιώργος Καραμπέτσος: Το βόλεϊ οφείλει πολλά στη στήριξη από Γιάννη Βρούτση και Ισίδωρο Κούβελο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος Καραμπέτσος με δήλωσή του ευχαρίστησε τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο για την πολύτιμη συμπαράσταση τους στο Ελληνικό Βόλεϊ

«Ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης αλλά και ως απλός στρατιώτης του αθλητισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση και συνολικά προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη διαρκή ηθική και υλική στήριξη και συμπαράσταση στην εφετινή κρίσιμη και απαιτητική αγωνιστική περίοδο.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην πολύτιμη αρωγή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και προσωπικά του Προέδρου κ. Ισίδωρου Κούβελου, ο οποίος με αθόρυβη αλλά ουσιαστική υποστήριξη στάθηκε στο πλευρό μας, δίνοντας ώθηση στις εθνικές ομάδες και βοηθώντας την Ομοσπονδία να ξεπεράσει δύσκολες συγκυρίες.

Με τη συμβολή τους καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες μας υποχρεώσεις κερδίζοντας μάχες σε πολλά επίπεδα ώστε το ελληνικό βόλεϊ και ειδικά οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ να ζήσουν μία από τις πιο επιτυχημένες και παραγωγικές σεζόν των τελευταίων ετών.

Συνεχίζουμε με σιγουριά και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον για τα δύο Ολυμπιακά αθλήματα που υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις».

