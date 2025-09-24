Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση Τζαβέλλα και Καραπαπά για το επεισόδιο που είχαν στη Λεωφόρο

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τις κλήσεις σε ακρόαση για τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στις οποίες υπήρχαν και δύο στελέχη των “αιωνίων” - Κλήση και της ΑΕΚ για φθορές των φιλάθλων της στην AEL FC ARENA