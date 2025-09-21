Επέστρεψε στην Ελλάδα ο «ασημένιος» Καραλής - «Άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα»
Επέστρεψε στην Ελλάδα ο «ασημένιος» Καραλής - «Άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα»
Με το ασημένιο μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις αποσκευές του, ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε στην Αθήνα και δήλωσε έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις τη νέα χρονιά
Στην Αθήνα επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ο Εμμανουήλ Καραλής, έχοντας μαζί του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στην Ιαπωνία. Ο 25χρονος δευτεραθλητής κόσμου εμφανίστηκε χαμογελαστός, αλλά και κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια και το πολύωρο ταξίδι.
Ο Έλληνας επικοντιστής αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, μέσω ανταπόκρισης από την Ντόχα. Στις αποσκευές του είχε το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στον ανοιχτό στίβο, το οποίο προστέθηκε στη συλλογή των σημαντικών διακρίσεων της καριέρας του.
Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν δικοί του άνθρωποι για να τον υποδεχθούν και να τον συγχαρούν για την επιτυχία του, που ήρθε στον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την άφιξή του, ο Καραλής τόνισε: «Είμαι πολύ κουρασμένος, καθώς μόλις γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Βρίσκομαι ξανά με τους αγαπημένους μου, ο πατέρας μου είναι εδώ, και σε λίγο θα πάω να δω και τη μητέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και απαιτητική σεζόν και τώρα όλοι μας χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, την αξίζουμε».
Αναφερόμενος στην αγωνιστική του παρουσία, πρόσθεσε: «Όλοι οι αθλητές δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα – πιο ψηλά, πιο δυνατά».
Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η εμπειρία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τη συνέχεια: «Αυτή η εμπειρία άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα. Μια φλόγα που με γεμίζει ενέργεια και πίστη ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει».
