Τόκιο 2025: Ο γύρος θριάμβου του «ασημένιου» Καραλή - Δείτε φωτογραφίες
Ο Έλληνας ολυμπιονίκης, αμέσως μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου πήρε μία ελληνική σημαία την έβαλε στην πλάτη του και έτρεξε όλο το στάδιο γνωρίζοντας την αποθέωση
Το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Εμμανουήλ Καραλή καθώς έγραψε ιστορία.
Και αυτό γιατί πέρασε τα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος άφησε άφωνο το φίλαθλο κοινό για ακόμη μία φορά με το άλμα στα 6.30μ που του χάρισε όχι μόνο το χρυσό αλλά και το παγκόσμιο ρεκόρ.
Η συγκίνηση του «Μανόλο» ήταν τόσο μεγάλη που θέλησε να τη μοιραστεί μαζί με τους φιλάθλους που τον στήριξαν σε όλες τις προσπάθειές τους, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει το γύρου του σταδίου κρατώντας με υπερηφάνεια την ελληνική σημαία.
