Φουρνιέ: Ξεφάντωμα στην Πάρο για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού
SPORTS
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Πάρος

Φουρνιέ: Ξεφάντωμα στην Πάρο για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού

Ο Εβάν Φουρνιέ διασκεδάζει με την ψυχή του τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Πάρο όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες

Φουρνιέ: Ξεφάντωμα στην Πάρο για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού
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Τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Πάρο περνά ο Εβάν Φουρνιέ, χωρίς όμως να αφήνει στην άκρη τις υποχρεώσεις του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού ακολουθεί πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας, έχοντας στο πλευρό του τον Στέφανο Τριαντάφυλλο, στενό συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στόχος του είναι να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος με την έναρξη της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων».

Ωστόσο, το πρόγραμμά του δεν περιλαμβάνει μόνο προπονήσεις. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο 32χρονος γκαρντ απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με τη σύζυγό του, Λάουρα, η οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις καλοκαιρινές εξορμήσεις τους στο νησί. Ο Γάλλος μασκετμπολίστας διασκέδασε υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου και το «νοικιάστηκε» όπως ακούγεται από το σχετικό βίντεο.

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