Η άμυνα το μεγάλο όπλο της Ισπανίας που την οδήγησε στον τελικό του Μουντιάλ: Δεν χαρίζει ούτε μέτρο γηπέδου, «στραγγαλίζει» τους αντιπάλους της
Η άμυνα το μεγάλο όπλο της Ισπανίας που την οδήγησε στον τελικό του Μουντιάλ: Δεν χαρίζει ούτε μέτρο γηπέδου, «στραγγαλίζει» τους αντιπάλους της
Με πίεση σε κάθε εκατοστό του γηπέδου, κατοχή που «πνίγει» τον αντίπαλο και ένα σύστημα που λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε είναι φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι
Όταν γίνεται λόγος για την Ισπανία, οι περισσότεροι σκέφτονται την ατελείωτη κατοχή της μπάλας και την τεχνική αρτιότητα των ποδοσφαιριστών της. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως, η μεγαλύτερη δύναμη της «ρόχα» δεν είναι η επίθεσή της, αλλά η άμυνά της.
Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έφτασε στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο, την ώρα που τα φώτα ήταν στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, στη λάμψη της Γαλλίας ή στην Αγγλία. Κι όμως, η Ισπανία αποδείχθηκε η πιο σταθερή και ολοκληρωμένη ομάδα της διοργάνωσης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.
Με διαρκές πρέσινγκ ψηλά, ανακτούν γρήγορα την κατοχή, αναγκάζουν τον αντίπαλο σε λάθη και δεν του επιτρέπουν να αναπτύξει παιχνίδι. Παράλληλα, όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, τη διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί καν να πλησιάσει την περιοχή τους.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Η Ισπανία είναι η ομάδα που επιτρέπει τις λιγότερες και πιο χαμηλής ποιότητας τελικές προσπάθειες από κάθε άλλη στη διοργάνωση. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που σπάνια συναντάται σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ και ο Άλεξ Μπαένα επιλέχθηκαν όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές τους αρετές, αλλά και για την ασταμάτητη πίεση που ασκούν στους αντιπάλους αμυντικούς. Πίσω τους, οι Λαμίν Γιαμάλ, Ντάνι Όλμο και οι υπόλοιποι μέσοι συμμετέχουν διαρκώς στην ανάκτηση της μπάλας, μετατρέποντας κάθε απώλεια κατοχής σε άμεση προσπάθεια επανάκτησής της.
Η υψηλή αμυντική γραμμή, σε συνδυασμό με τη συνεχή πίεση, αναγκάζει τους αντιπάλους να παίζουν βιαστικά και να υποπίπτουν σε λάθη ή να εγκλωβίζονται σε θέση οφσάιντ.
Η Ισπανία περιόρισε τη Γαλλία σε μόλις δέκα τελικές προσπάθειες, σχεδόν όλες εκτός επικίνδυνης ζώνης. Καμία δεν ξεπέρασε τα 0,06 xG, ενώ ο Ουνάι Σιμόν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μόνο εύκολες επεμβάσεις.
Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έφτασε στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο, την ώρα που τα φώτα ήταν στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, στη λάμψη της Γαλλίας ή στην Αγγλία. Κι όμως, η Ισπανία αποδείχθηκε η πιο σταθερή και ολοκληρωμένη ομάδα της διοργάνωσης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.
Το μυστικό: Πίεση, κατοχή και... ασφυξίαΤο μεγαλύτερο όπλο των Ισπανών είναι ο τρόπος με τον οποίο αμύνονται. Δεν περιμένουν τον αντίπαλο πίσω από τη μπάλα, ούτε περιορίζονται στην κατοχή για να ελέγξουν τον αγώνα. Κάνουν και τα δύο σε κορυφαίο επίπεδο.
Με διαρκές πρέσινγκ ψηλά, ανακτούν γρήγορα την κατοχή, αναγκάζουν τον αντίπαλο σε λάθη και δεν του επιτρέπουν να αναπτύξει παιχνίδι. Παράλληλα, όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, τη διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί καν να πλησιάσει την περιοχή τους.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Η Ισπανία είναι η ομάδα που επιτρέπει τις λιγότερες και πιο χαμηλής ποιότητας τελικές προσπάθειες από κάθε άλλη στη διοργάνωση. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που σπάνια συναντάται σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Η άμυνα ξεκινά από τους επιθετικούςΗ φιλοσοφία του Λουίς ντε λα Φουέντε δεν βασίζεται μόνο στους αμυντικούς. Αντίθετα, η άμυνα ξεκινά από την κορυφή της επίθεσης.
Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ και ο Άλεξ Μπαένα επιλέχθηκαν όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές τους αρετές, αλλά και για την ασταμάτητη πίεση που ασκούν στους αντιπάλους αμυντικούς. Πίσω τους, οι Λαμίν Γιαμάλ, Ντάνι Όλμο και οι υπόλοιποι μέσοι συμμετέχουν διαρκώς στην ανάκτηση της μπάλας, μετατρέποντας κάθε απώλεια κατοχής σε άμεση προσπάθεια επανάκτησής της.
Η υψηλή αμυντική γραμμή, σε συνδυασμό με τη συνεχή πίεση, αναγκάζει τους αντιπάλους να παίζουν βιαστικά και να υποπίπτουν σε λάθη ή να εγκλωβίζονται σε θέση οφσάιντ.
Το αριστούργημα απέναντι στη ΓαλλίαΤο καλύτερο δείγμα αυτής της φιλοσοφίας παρουσιάστηκε στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Παρότι οι «τρικολόρ» διαθέτουν μία από τις πιο γρήγορες και ποιοτικές επιθετικές γραμμές του κόσμου, δυσκολεύτηκαν αφάνταστα να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
Η Ισπανία περιόρισε τη Γαλλία σε μόλις δέκα τελικές προσπάθειες, σχεδόν όλες εκτός επικίνδυνης ζώνης. Καμία δεν ξεπέρασε τα 0,06 xG, ενώ ο Ουνάι Σιμόν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μόνο εύκολες επεμβάσεις.
Οι Πάου Κουμπαρσί, Μαρκ Κουκουρέγια, Πέδρο Πόρο, Ρόδρι, Αϊμερίκ Λαπόρτ και Φαμπιάν Ρουίθ κυριάρχησαν στις προσωπικές μονομαχίες, κλείνοντας κάθε διάδρομο προς την εστία.
Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα, τις περισσότερες εύστοχες πάσες, τις περισσότερες προωθητικές μεταβιβάσεις και τις περισσότερες ανακτήσεις κατοχής της Ισπανίας, αποτελώντας τον απόλυτο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση.
Ο ίδιος ο Ντε λα Φουέντε τον χαρακτηρίζει «τον άξονα της ομάδας», επισημαίνοντας ότι προσφέρει ισορροπία, δημιουργία και αμυντική ασφάλεια όσο λίγοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
Ο 65χρονος τεχνικός αποδίδει μεγάλο μέρος της επιτυχίας όχι μόνο στην τακτική, αλλά και στη συνοχή των αποδυτηρίων.
«Το σημαντικότερο είναι να επιλέγεις σωστά τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν μαζί σου. Αν διαλέξεις λάθος συνοδοιπόρους, το ταξίδι γίνεται δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η χημεία της ομάδας αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας.
Με άμυνα που ασφυκτιά τον αντίπαλο, κατοχή που ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και ένα σύστημα στο οποίο κάθε ποδοσφαιριστής γνωρίζει με ακρίβεια τον ρόλο του, η «ρόχα» απέχει πλέον μόλις 90 λεπτά από τη δεύτερη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
πηγή: espn
Ο Ρόδρι επέστρεψε στην κορυφήΚομβικός είναι για ακόμη μία φορά ο Ρόδρι. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2024, ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δείχνει να βρίσκεται ξανά στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.
Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα, τις περισσότερες εύστοχες πάσες, τις περισσότερες προωθητικές μεταβιβάσεις και τις περισσότερες ανακτήσεις κατοχής της Ισπανίας, αποτελώντας τον απόλυτο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση.
Ο ίδιος ο Ντε λα Φουέντε τον χαρακτηρίζει «τον άξονα της ομάδας», επισημαίνοντας ότι προσφέρει ισορροπία, δημιουργία και αμυντική ασφάλεια όσο λίγοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
Ο αρχιτέκτονας της επιτυχίαςΟ Λουίς ντε λα Φουέντε βρίσκεται περισσότερο από μία δεκαετία στις μικρές και μεγάλες εθνικές ομάδες της Ισπανίας και θεωρείται ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανείς τη φιλοσοφία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Ο 65χρονος τεχνικός αποδίδει μεγάλο μέρος της επιτυχίας όχι μόνο στην τακτική, αλλά και στη συνοχή των αποδυτηρίων.
«Το σημαντικότερο είναι να επιλέγεις σωστά τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν μαζί σου. Αν διαλέξεις λάθος συνοδοιπόρους, το ταξίδι γίνεται δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η χημεία της ομάδας αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας.
Ένα βήμα πριν από την ιστορίαΗ Ισπανία δεν διαθέτει ίσως την εκρηκτικότητα της Γαλλίας ούτε τον ποδοσφαιρικό μύθο που συνοδεύει τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή. Διαθέτει όμως κάτι εξίσου πολύτιμο: το πιο ολοκληρωμένο σύνολο του Μουντιάλ.
Με άμυνα που ασφυκτιά τον αντίπαλο, κατοχή που ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και ένα σύστημα στο οποίο κάθε ποδοσφαιριστής γνωρίζει με ακρίβεια τον ρόλο του, η «ρόχα» απέχει πλέον μόλις 90 λεπτά από τη δεύτερη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
πηγή: espn
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