Η άμυνα το μεγάλο όπλο της Ισπανίας που την οδήγησε στον τελικό του Μουντιάλ: Δεν χαρίζει ούτε μέτρο γηπέδου, «στραγγαλίζει» τους αντιπάλους της

Ο Ρόδρι επέστρεψε στην κορυφή

Ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας

Ένα βήμα πριν από την ιστορία

Οι Πάου Κουμπαρσί, Μαρκ Κουκουρέγια, Πέδρο Πόρο, Ρόδρι, Αϊμερίκ Λαπόρτ και Φαμπιάν Ρουίθ κυριάρχησαν στις προσωπικές μονομαχίες, κλείνοντας κάθε διάδρομο προς την εστία.Κομβικός είναι για ακόμη μία φορά ο Ρόδρι. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2024, ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δείχνει να βρίσκεται ξανά στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα, τις περισσότερες εύστοχες πάσες, τις περισσότερες προωθητικές μεταβιβάσεις και τις περισσότερες ανακτήσεις κατοχής της Ισπανίας, αποτελώντας τον απόλυτο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση.Ο ίδιος ο Ντε λα Φουέντε τον χαρακτηρίζει «τον άξονα της ομάδας», επισημαίνοντας ότι προσφέρει ισορροπία, δημιουργία και αμυντική ασφάλεια όσο λίγοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο.Ο Λουίς ντε λα Φουέντε βρίσκεται περισσότερο από μία δεκαετία στις μικρές και μεγάλες εθνικές ομάδες της Ισπανίας και θεωρείται ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανείς τη φιλοσοφία του ισπανικού ποδοσφαίρου.Ο 65χρονος τεχνικός αποδίδει μεγάλο μέρος της επιτυχίας όχι μόνο στην τακτική, αλλά και στη συνοχή των αποδυτηρίων.«Το σημαντικότερο είναι να επιλέγεις σωστά τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν μαζί σου. Αν διαλέξεις λάθος συνοδοιπόρους, το ταξίδι γίνεται δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η χημεία της ομάδας αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας.Η Ισπανία δεν διαθέτει ίσως την εκρηκτικότητα της Γαλλίας ούτε τον ποδοσφαιρικό μύθο που συνοδεύει τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή. Διαθέτει όμως κάτι εξίσου πολύτιμο: το πιο ολοκληρωμένο σύνολο του Μουντιάλ.Με άμυνα που ασφυκτιά τον αντίπαλο, κατοχή που ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και ένα σύστημα στο οποίο κάθε ποδοσφαιριστής γνωρίζει με ακρίβεια τον ρόλο του, η «ρόχα» απέχει πλέον μόλις 90 λεπτά από τη δεύτερη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.πηγή: