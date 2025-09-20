Συγκινεί ο Ροντινέι με ανάρτησή του στα social media: Δεν είχα πατέρα για να με πάει στην προπόνηση αλλά δεν τα παράτησα - Βίντεο

Ροντινέι είναι ένας από τους παίκτες που έχουν αγαπηθεί όσο κανείς τα τελευταία χρόνια από τον κόσμο του Ολυμπιακού, και όχι μόνο, στην Ελλάδα.Ο Βραζιλιάνος που έγραψε ιστορία στην πατρίδα του πέρασε στην Ευρώπη και κατέκτησε με τον Ολυμπιακό το Conference League ενώ πλέον έπαιξε και στο Champions League.Ο έμπειρος Βραζιλιάνος μεγάλωσε χωρίς πατέρα στη Βραζιλία, είχε όμως πάντα δίπλα τη μάνα του, και κατάφερε να κάνει σπουδαία καριέρα.Ο άσος του Ολυμπιακού ενώ πήγαινε προπόνηση το Σάββατο στο Ρέντη συνάντησε στο δρόμο έναν πατέρα μαζί με τον γιο του (φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού) και τους σταμάτησε για να τους μιλήσει.Συγκινήθηκε αφού εκείνος δεν είχε πατέρα για να τον πάει στην προπόνηση αλλά τα κατάφερε. Ο Βραζιλιάνος ανέβασε βίντεο από τη συνάντηση και έγραψε ένα κείμενο για τα συναισθήματα που του «γέννησε» η επαφή με τον πατέρα και τον γιο.

«Σήμερα το πρωί ερχόμουν στην προπόνηση. Είδα αυτόν τον πατέρα να πηγαίνει τον γιο του στην προπόνηση, κυνηγώντας τα όνειρά του. Μια ταινία άρχισε να παίζει στο μυαλό μου από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να αναζητώ τα όνειρά μου. Δυστυχώς δεν είχα πατέρα δίπλα μου, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία για να τα παρατήσω. Ένιωσα τη συγκίνηση στο πρόσωπο αυτού του αγοριού όταν άνοιξα το παράθυρο του αυτοκινήτου και του μίλησα με τον ίδιο τρόπο που ένιωθα όταν ήμουν παιδί και ήθελα να έχω την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε έναν παίκτη.



Σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Είδα τα δάκρυα στα μάτια του και του πατέρα του και ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήμουν κάποιος που μπορεί να φέρει λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που είμαι μακριά από τη χώρα μου, η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μου, μια χώρα που αγαπώ και σέβομαι απόλυτα. Βαθιά μέσα μου, η σκέψη που παίρνω από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, περιλαμβάνει όνειρα, στιγμές ευτυχίας και αυτό που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου είναι αυτά τα παιδιά να διασκεδάζουν και να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.



Δεν είχα φανέλα στο αυτοκίνητο για να δώσω σε αυτό το αγόρι, αλλά αν δει αυτό το μήνυμα θα του δώσω μία! Είθε ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά και να κάνουμε περισσότερο καλό κάθε μέρα».







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)







