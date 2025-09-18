Περιστέρι: Ανακοινώθηκε ο Μουράτος
SPORTS
Περιστέρι Βασίλης Μουράτος

Περιστέρι: Ανακοινώθηκε ο Μουράτος

Ο 28χρονος γκάρντ είχε αγωνιστεί στο Περιστέρι και τη σεζόν 2018-19

Περιστέρι: Ανακοινώθηκε ο Μουράτος
Έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στο Περιστέρι είναι ο Βασίλης Μουράτος, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους «κυανοκίτρινους».

Ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος είχε φορέσει και τη σεζόν 2018-19 τη φανέλα του Περιστερίου, είχε την περυσινή αγωνιστική περίοδο μέσο όρο με το Λαύριο 11,3 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του 28χρονου στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Βασίλη Μουράτο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Βασίλης Μουράτος γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1997, έχει ύψος 1.93μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Γ.Σ. Αγίων Αναργύρων και το 2014 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Κλείσιμο
Μάλιστα, έκανε το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα με τους «ερυθρόλευκους» στις 12 Οκτωβρίου 2014 κόντρα στον Απόλλων Πατρών. Τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στο Ψυχικό με την μορφή δανεισμού. Στη συνέχεια (2017-2018) βρέθηκε στον Ήφαιστο Λήμνου με τον οποίο στο πρωτάθλημα της Basket League είχε σε 26 αγώνες, 7.5 πόντους μέσο όρο, 3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Την επόμενη σεζόν (2018-2019) έπαιξε με το Περιστέρι έχοντας 3.5 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 11.1 λεπτά συμμετοχής. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Λαύριο για τρία χρόνια (2019-2022), έχοντας την πρώτη σεζόν (2019-2020) 6.8 πόντους μέσο όρο, 3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 23.3 λεπτά συμμετοχής σε 20 αγώνες, τη δεύτερη σεζόν (2020-2021) 11.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 27.6 λεπτά συμμετοχής σε 33 αγώνες και την τρίτη σεζόν (2021-2022) είχε 11.1 πόντους μέσο όρο, 3.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27.7 λεπτά συμμετοχής σε 32 αγώνες.

Την επόμενη σεζόν (2022-2023) αγωνίστηκε στον Προμηθέα και είχε 6.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 25 αγώνες στην Stoiximan Basket League, ενώ στο Eurocup είχε 3.4 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 20 αγώνες.

Στη συνέχεια (2023-2024) βρέθηκε στον Απόλλωνα Πατρών και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος μέτρησε 6.5 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 1.7 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Λαύριο.

Την περσινή σεζόν (2024-2025) παρέμεινε στο Λαύριο έχοντας σε 29 αγώνες της Stoiximan GBL 11.3 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26.5 λεπτά συμμετοχής».

Ειδήσεις σήμερα:

Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς

Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο

Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης