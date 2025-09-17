Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Πανηγυρικά στα ημιτελικά των 200μ η Εμμανουηλίδου
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Πανηγυρικά στα ημιτελικά των 200μ η Εμμανουηλίδου
Στον ημιτελικό των 200μ γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, προκρίθηκε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στο Τόκιο
Με τη μεγάλη πρόκριση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα ημιτελικά των 200 μέτρων ξεκίνησε η 5η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο.
Στα 200 μ., το αγώνισμα που είχε επικεντρώσει την προετοιμασία της γι’ αυτή τη διοργάνωση (μιας και το εισιτήριο για τα 100 μέτρα το πήρε την τελευταία στιγμή) η αθλήτρια της Κατερίνας Αλεξοπούλου έκανε μια εξαιρετική κούρσα τρέχοντας από τον 4ο διάδρομο στην 1η προκριματική σειρά και τερμάτισε τρίτη με φετινό ρεκόρ 22.92 (0.1) πίσω από την Αμερικανίδα Ανέιβια Μπατλ (22.07) και την Μαρί Ζοσέ ΤαΛού-Σμιθ (22.39) από την Ακτή Ελεφαντοστού.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcv06vno3fax)
Η Εμμανουηλίδου έφυγε από τα πρώτα μέτρα δυνατά σε μια δύσκολη σειρά (είχε τον 7ο χρόνο) και μπήκε στην ευθεία έχοντας πλασαριστεί στην τρίτη θέση.
Με ωραίο, σταθερό τρέξιμο κρατήθηκε εκεί και πήρε το απ’ ευθείας εισιτήριο για τα ημιτελικά της Πέμπτης (18/9) στις 15:24.
Πρώτος στόχος επετεύχθη, λοιπόν, για την Ελληνίδα σπρίντερ, η οποία θέλει σε αυτό το πέσιμο της αυλαίας και στον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς, να βελτιώσει και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που είναι 22.84. Στο Τόκιο ταξίδεψε με φετινή επίδοση 22.97.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcv0chqbwkdt)
«Η κούρσα πήγε καλά στην αρχή, στο τέλος έσφιξα λίγο χωρίς λόγο. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη, βρέθηκα πολύ κοντά στο ρεκόρ, ελπίζω να βγει αύριο.
Θα ήθελα περισσότερο να έχω κάνει σήμερα το ρεκόρ κι ας μην πέρναγα στον ημιτελικό. Αύριο θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχω τον στόχο μου», είπε η αθλήτρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Στα 200 μ., το αγώνισμα που είχε επικεντρώσει την προετοιμασία της γι’ αυτή τη διοργάνωση (μιας και το εισιτήριο για τα 100 μέτρα το πήρε την τελευταία στιγμή) η αθλήτρια της Κατερίνας Αλεξοπούλου έκανε μια εξαιρετική κούρσα τρέχοντας από τον 4ο διάδρομο στην 1η προκριματική σειρά και τερμάτισε τρίτη με φετινό ρεκόρ 22.92 (0.1) πίσω από την Αμερικανίδα Ανέιβια Μπατλ (22.07) και την Μαρί Ζοσέ ΤαΛού-Σμιθ (22.39) από την Ακτή Ελεφαντοστού.
Η Εμμανουηλίδου έφυγε από τα πρώτα μέτρα δυνατά σε μια δύσκολη σειρά (είχε τον 7ο χρόνο) και μπήκε στην ευθεία έχοντας πλασαριστεί στην τρίτη θέση.
Με ωραίο, σταθερό τρέξιμο κρατήθηκε εκεί και πήρε το απ’ ευθείας εισιτήριο για τα ημιτελικά της Πέμπτης (18/9) στις 15:24.
Πρώτος στόχος επετεύχθη, λοιπόν, για την Ελληνίδα σπρίντερ, η οποία θέλει σε αυτό το πέσιμο της αυλαίας και στον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς, να βελτιώσει και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που είναι 22.84. Στο Τόκιο ταξίδεψε με φετινή επίδοση 22.97.
«Η κούρσα πήγε καλά στην αρχή, στο τέλος έσφιξα λίγο χωρίς λόγο. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη, βρέθηκα πολύ κοντά στο ρεκόρ, ελπίζω να βγει αύριο.
Θα ήθελα περισσότερο να έχω κάνει σήμερα το ρεκόρ κι ας μην πέρναγα στον ημιτελικό. Αύριο θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχω τον στόχο μου», είπε η αθλήτρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα