Νίκολιτς: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα μου, ευχαριστώ τον κόσμο και τον Μάριο Ηλιόπουλο»
Όσα δήλωσε ο πανευτυχής Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη που έστεψε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια
Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena για την 4η στροφή των playoffs της Stoiximan Super League. και στέφθηκε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς θέλησε να ευχαριστήσει άπαντες στον σύλλογο για αυτήν την επιτυχία, ενώ τόνισε πως ήταν κάτι ξεχωριστό για εκείνον.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV:
«Είναι υπέροχο. Φυσικά είμαι χαρούμενος.
Έχω κατακτήσει τίτλους και σε άλλες χώρες, αλλά αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα μου.
Το σημερινό το έχω στην καρδιά μου.
Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές, έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν, η πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις αξίζει σεβασμό.
Ήταν δίκαιη κατάκτηση. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα, με ισχυρούς ανταγωνιστές.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται στον σύλλογο.
Από τους φροντιστές, τους μεταφραστές, τους σεφ, στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα και στο επιτελείο μας.
Και τον πρόεδρο, Μάριο, που μας έδωσε μεγάλη ώθηση. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του, χαίρομαι πολύ για αυτόν.
Το αξίζει ο κόσμος μας, που μας στήριζε πάντα, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τους αξίζει.
Και για την κόρη μου που είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για την οικογένεια και τους φίλους μου που είναι στη Σερβία, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».
Για το τι κάνει ξεχωριστή αυτή η επιτυχία: «Είναι ξεχωριστός αυτός ο τίτλος για πάρα πολλούς λόγους. Είδατε την αναγνώριση από το κοινό και είναι σημαντικό.
Για το τι κάνει ξεχωριστή αυτή η επιτυχία: «Είναι ξεχωριστός αυτός ο τίτλος για πάρα πολλούς λόγους. Είδατε την αναγνώριση από το κοινό και είναι σημαντικό.
Είμαι πολύ χαρούμενος, θα έχουμε καιρό να γιορτάσουμε, αλλά η νέα σεζόν έρχεται και θα έχουμε νέους στόχους.
Θα έχουμε και τα προκριματικά του Champions League. Σήμερα είναι μια βραδιά γιορτής».
Για το πώς κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι: «Δεν το γύρισα εγώ, οι παίκτες το γύρισαν. Όταν σκοράρουν οι αλλαγές φαίνομαι εγώ έξυπνος, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι αξιοσέβαστη προσπάθεια από όλους, άξιζαν να κερδίσουν τον τίτλο».
