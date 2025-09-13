Ο Μπόρις Μπέκερ αποκάλυψε πώς ένας έμπορος ναρκωτικών του έσωσε τη ζωή στη φυλακή

FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Στο πάρτι που έκανε στο Μιλάνο για τα γενέθλια του το 2023, ο Ικε εμφανίστηκε ανάμεσα στους προσκεκλημένους, φορώντας κοστούμι και γραβάτα. «Τον κοίταξα και του είπα: ‘Ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή’», αναφέρεται στο βιβλίο.