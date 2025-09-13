Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ο Μπόρις Μπέκερ αποκάλυψε πώς ένας έμπορος ναρκωτικών του έσωσε τη ζωή στη φυλακή
Ο Μπόρις Μπέκερ αποκάλυψε πώς ένας έμπορος ναρκωτικών του έσωσε τη ζωή στη φυλακή
Ο θρυλικός Γερμανός τενίστας μοιράζεται στο βιβλίο του «Inside» συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τη ζωή του στη φυλακή και την φιλία του με έναν πρώην διακινητή κοκαΐνης που τον στήριξε στις πιο δύσκολες στιγμές του
Πριν από 40 χρόνια προκαλούσε σεισμό στον κόσμο του τένις καθώς σε ηλικία 17 ετών κατέκτησε το Wimbledon. Μια επιτυχία που του άλλαξε τη ζωή, ωστόσο πέρα από τη φήμη και τα χρήματα που του προσέφερε, εκείνος ο θρίαμβος τον οδήγησε και στην καταστροφή.
Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε ο ίδιος ο Μπόρις Μπέκερ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Inside όπου ουσιαστικά περιγράφει τις εμπειρίες του μέσα από την φυλακή, όπου βρέθηκε έχοντας οδηγηθεί στη χρεοκοπία μετά τις λανθασμένες «επενδύσεις» που έκανε.
«Η νίκη του 1985 στο Wimbledon φταίει εν μέρει γι' αυτό που συνέβη αργότερα. Όταν ξαφνικά γίνεσαι τόσο διάσημος στα 17, νιώθεις ότι ανήκεις σε άλλους. Ο γερμανικός Τύπος μου έλεγε πώς να ζω και τι να κάνω», είπε μεταξύ άλλων ο 57χρονος Μπέκερ ο οποίος στο βιβλίο αναφέρεται στην μακροχρόνια επαγγελματική σχέση του με τον Χανς-Ντίτερ Κλέβεν, ο οποίος τον ώθησε σε οικονομική καταστροφή και χρεοκοπία.
Η συνέπεια αυτής της οικονομικής καταστροφής ήταν να βρεθεί το 2022 στη φυλακή όπου εξέτισε ποινή 8 μηνών και ένα από τα πιο συγκινητικά και ιδιαίτερα κομμάτια του βιβλίου του είναι το σημείο που αναφέρεται στην ιστορία της φιλίας του με τον Ικε, πρώην διακινητή κοκαΐνης, ο οποίος, όπως λέει ο Μπέκερ, του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή.
Μετά από τέσσερις εβδομάδες στη φυλακή Βαντσορτ, ο Μπέκερ μεταφέρθηκε στη φυλακή Χάντερκομπ, όπου γνωρίστηκε με τον Ικε, έναν άνδρα με εντυπωσιακή σωματική διάπλαση και φυσική παρουσία που, όπως αναφέρει, ενέπνεε σεβασμό χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά λόγια.
«Ο κόσμος τον σεβόταν. Φεύγανε όταν τον έβλεπαν να περπατά προς το μέρος τους. Ήταν δυνατός, αλλά ήρεμος. Άκουγε. Ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε σεβασμό χωρίς λόγια», γράφει ο Μπέκερ.
Οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, γυμνάζονταν μαζί, πήγαιναν στις εκκλησιαστικές λειτουργίες και μοιράζονταν την ρουτίνα τις καθημερινότητας ενός φυλακισμένου. Ο Ικε άρχισε μάλιστα να τον καλεί στο κελί του για φαγητό, όπου του ετοίμαζε το παραδοσιακό δυτικοαφρικανικό φαγητό (μπαλάκια καλαμποκιού με πλούσια σάλτσα λαχανικών και μπαχαρικών.
«Κατάλαβα την τιμή που μου έκανε. Ο συγκάτοικός μου μοιραζόταν το ψωμί του μαζί μου», έγραψε ο Μπέκερ.
Παρά το εγκληματικό του παρελθόν, ο Μπέκερ υπογραμμίζει ότι η ταυτότητα του Ικε δεν καθορίστηκε από ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν, αλλά από το πώς συμπεριφερόταν στη φυλακή, με ανθρωπιά, αφοσίωση και πνευματική δύναμη.
Αφού ο Μπέκερ απελάθηκε στη Γερμανία, ο Ικε επέστρεψε στη Νιγηρία, όπου, σύμφωνα με τον Μπέκερ, δεν κατάφερε να βρει τη θέση του στην σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, υπήρξε μια έκπληξη που δεν θα ξεχάσει ποτέ.
Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε ο ίδιος ο Μπόρις Μπέκερ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Inside όπου ουσιαστικά περιγράφει τις εμπειρίες του μέσα από την φυλακή, όπου βρέθηκε έχοντας οδηγηθεί στη χρεοκοπία μετά τις λανθασμένες «επενδύσεις» που έκανε.
«Η νίκη του 1985 στο Wimbledon φταίει εν μέρει γι' αυτό που συνέβη αργότερα. Όταν ξαφνικά γίνεσαι τόσο διάσημος στα 17, νιώθεις ότι ανήκεις σε άλλους. Ο γερμανικός Τύπος μου έλεγε πώς να ζω και τι να κάνω», είπε μεταξύ άλλων ο 57χρονος Μπέκερ ο οποίος στο βιβλίο αναφέρεται στην μακροχρόνια επαγγελματική σχέση του με τον Χανς-Ντίτερ Κλέβεν, ο οποίος τον ώθησε σε οικονομική καταστροφή και χρεοκοπία.
Η συνέπεια αυτής της οικονομικής καταστροφής ήταν να βρεθεί το 2022 στη φυλακή όπου εξέτισε ποινή 8 μηνών και ένα από τα πιο συγκινητικά και ιδιαίτερα κομμάτια του βιβλίου του είναι το σημείο που αναφέρεται στην ιστορία της φιλίας του με τον Ικε, πρώην διακινητή κοκαΐνης, ο οποίος, όπως λέει ο Μπέκερ, του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή.
I’m proud to finally reveal the cover of my book:— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 16, 2025
INSIDE.
Winning, Losing, Starting again.
This is the most personal I’ve ever been. It’s a reflection on one of the toughest experiences of my life — including my time in prison — and everything that came before and after.… pic.twitter.com/BXLwyBmj7j
Μετά από τέσσερις εβδομάδες στη φυλακή Βαντσορτ, ο Μπέκερ μεταφέρθηκε στη φυλακή Χάντερκομπ, όπου γνωρίστηκε με τον Ικε, έναν άνδρα με εντυπωσιακή σωματική διάπλαση και φυσική παρουσία που, όπως αναφέρει, ενέπνεε σεβασμό χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά λόγια.
«Ο κόσμος τον σεβόταν. Φεύγανε όταν τον έβλεπαν να περπατά προς το μέρος τους. Ήταν δυνατός, αλλά ήρεμος. Άκουγε. Ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε σεβασμό χωρίς λόγια», γράφει ο Μπέκερ.
Οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, γυμνάζονταν μαζί, πήγαιναν στις εκκλησιαστικές λειτουργίες και μοιράζονταν την ρουτίνα τις καθημερινότητας ενός φυλακισμένου. Ο Ικε άρχισε μάλιστα να τον καλεί στο κελί του για φαγητό, όπου του ετοίμαζε το παραδοσιακό δυτικοαφρικανικό φαγητό (μπαλάκια καλαμποκιού με πλούσια σάλτσα λαχανικών και μπαχαρικών.
«Κατάλαβα την τιμή που μου έκανε. Ο συγκάτοικός μου μοιραζόταν το ψωμί του μαζί μου», έγραψε ο Μπέκερ.
Παρά το εγκληματικό του παρελθόν, ο Μπέκερ υπογραμμίζει ότι η ταυτότητα του Ικε δεν καθορίστηκε από ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν, αλλά από το πώς συμπεριφερόταν στη φυλακή, με ανθρωπιά, αφοσίωση και πνευματική δύναμη.
Αφού ο Μπέκερ απελάθηκε στη Γερμανία, ο Ικε επέστρεψε στη Νιγηρία, όπου, σύμφωνα με τον Μπέκερ, δεν κατάφερε να βρει τη θέση του στην σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, υπήρξε μια έκπληξη που δεν θα ξεχάσει ποτέ.
Στο πάρτι που έκανε στο Μιλάνο για τα γενέθλια του το 2023, ο Ικε εμφανίστηκε ανάμεσα στους προσκεκλημένους, φορώντας κοστούμι και γραβάτα. «Τον κοίταξα και του είπα: ‘Ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή’», αναφέρεται στο βιβλίο.
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα