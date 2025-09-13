Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός, Ατρόμητος-Άρης, Γιουβέντους-Ίντερ κα Άρσεναλ-Νότιγχαμ

Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ντεμπούτο για τον Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας επίσης σήμερα και τα αποκαλυπτήρια του νέου μπασκετικού Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό
Το ποδόσφαιρο παίρνει σήμερα (13/9) τη σκυτάλη από το μπάσκετ και κυριαρχεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς η Super league και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν για τα καλά στη δράση.
Αρχής γενομένης από τα... δικά ματς, στις 18:00 ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος με κόσμο στην έδρα του, υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική, σε ένα ματς που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1.
Λίγο αργότερα (20:00), ο Άρης φιλοξενείται στο Περιστέρι από την Ατρόμητο, στην «πρώτη» του Μανόλο Χιμένεθ, που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στον πάγκο των «κίτρινων». Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime. Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός περιμένει τον Βόλο, σε ένα αρκετά σημαντικό ματς για αμφότερες, που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2.
Στα τις Ευρώπης, ο Άγγελος Ποστέκογλου κάνει -και αυτός- ντεμπούτο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας αρκετά δύσκολο έργο στην έδρα της Άρσεναλ, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports Premier League στις 14:30.
Αν και υπάρχουν ακόμη 7 ματς για την Premier League, τα 6 με κοινή ώρα έναρξης (17:00), ξεχωρίζει στις 17:15 η εκτός έδρας δοκιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Σοσιεδάδ, για την 4η αγωνιστική της La Liga, απευθείας από το Novasports 1.
Στις 18:00 και από το Cosmote Sport 4 οι φίλοι του μπασκετικού Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από την ομάδα της νέας σεζόν, καθώς οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Μονακό σε φιλική αναμέτρηση στην Κύπρο.
Συνέχεια στις 19:00 με ντέρμπι στην Ιταλία, καθώς η Γιουβέντους φιλοξενεί την Ίντερ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 22:00 η Τσέλσι έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Μπρέντφορντ (Novasports Premier League). Το μενού ολοκληρώνεται στις 22:30, με τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη να φιλοξενείται από τη Φαμαλικάο, απευθείας από το Cosmote Sport 3.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/9/2025):
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα
