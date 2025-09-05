Εθνική ποδοσφαίρου: Άγγιξε ρεκόρ 47 ετών στο πρώτο ημίχρονο με τη Λευκορωσία

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της Εθνικής ομάδας δεν θα μπορούσε να φανταστεί την εμφάνιση της «γαλανόλευκης» στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετέτρεψαν σε… σάκο του μποξ την αντίπαλο τους, δημιούργησαν σωρεία κλασικών ευκαιριών και σημείωσαν τέσσερα γκολ, πραγματοποιώντας ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Σίγουρα τα τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο δεν είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει η Εθνική ομάδα, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και δη σε πρώτο 45λεπτο.

Το πέτυχε πρόσφατα η «γαλανόλευκη» (21/3/2024) – επί εποχής Γκουστάβο Πογέτ – με αντίπαλο το Καζακστάν για τα προκριματικά του Euro. Τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο από Μπακασέτα (9’), Πέλκα (15’), Ιωαννίδη (37’) και Κουρμπέλη (40’), με το τελικό 5-0 να διαμορφώνεται από αυτογκόλ του Ταπάλοβ στο 85’.

Κόντρα στη Λευκορωσία, ωστόσο, η Ελλάδα πλησίασε σε ένα ρεκόρ 47 ολόκληρων χρόνων. Χρειαζόταν ένα ακόμη γκολ στο πρώτο 45λεπτο για να το ισοφαρίσει.



Ήταν 11 Οκτωβρίου του 1978, όταν η «γαλανόλευκη» έκανε το καλύτερο πρώτο 45λεπτο της ιστορίας. Με πρωταγωνιστές τους Τάκη Νικολούδη και Θωμά Μαύρο είχε σκοράρει πέντε γκολ (5-0) κόντρα στην Φινλανδία για τα προκριματικά του Euro, σε εκείνο το αλησμόνητο 8-1.



Τα γκολ του αγώνα είχαν πετύχει οι Θωμάς Μαύρος (38′, 44′, 75′ πεν.), Γιώργος Δεληκάρης (23′, 47′), Τάκης Νικολούδης (15′, 25′) και Μάικ Γαλάκος (81′). Ο Χέισκανεν είχε μειώσει απλά σε 6-1 στο 61ο λεπτό.



