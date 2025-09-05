Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Τούχελ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πάρει μαζί του έναν 15χρονο στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Έχει μια ικανότητα που δεν έχω ξαναδεί»
Ο πιτσιρικάς της Άρσεναλ έγινε ο δεύτερος νεότερος που αγωνίστηκε στην Premier League και εντυπωσιάζει τον ομοσπονδιακό τεχνικό
Η Αγγλία ζει τον δικό της «Λαμίν Γιαμάλ» και το όνομα του είναι Μαξ Ντάουμαν. Ο πιτσιρικάς της Άρσεναλ, γεννημένος το 2009 στο Τσέλμσφορντ, έχει ήδη στρέψει πάνω του τα φώτα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.
Στα 15 χρόνια και 247 ημέρες έκανε ντεμπούτο με τους «κανονιέρηδες» στην Premier League, στη νίκη με 5-0 επί της Λιντς, γράφοντας ιστορία ως ο δεύτερος νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στη διοργάνωση – πίσω μόνο από τον συμπαίκτη του Ίθαν Νουανέρι (15 ετών και 181 ημερών). Σαν να μην έφτανε αυτό, κέρδισε και πέναλτι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.
Το φαινόμενο Ντάουμαν αναγκάζει ακόμη και έναν προπονητή τόσο μετρημένο όσο ο Τόμας Τούχελ να μιλήσει με κολακευτικά σχόλια:
«Η ικανότητά του είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Έχει τρομερό ταλέντο. Αν συνεχίσει σ’ αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να τον σκεφτώ σοβαρά για την εθνική στο Μουντιάλ», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας.
Παρότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δείχνει ακόμη μακρινό, ο Ντάουμαν κάνει άλματα. Ήδη έχει προωθηθεί στην U19 της Αγγλίας, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου στο Νησί μπορεί να έχει νέο πρωταγωνιστή – και μάλιστα σε ηλικία που άλλοι βρίσκονται ακόμα στα τμήματα υποδομής.
