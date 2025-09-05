Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αμήχανη στιγμή για την Αντρέεβα στο US Open - Οπαδός «εισέβαλε» στον πάγκο - Βίντεο
Αμήχανη στιγμή για την Αντρέεβα στο US Open - Οπαδός «εισέβαλε» στον πάγκο - Βίντεο
Το τουρνουά στιγματίζεται από περίεργα περιστατικά με θεατές – Από «εισβολές» μέχρι κλοπή αυτόγραφου καπέλου
Η 18χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα έζησε μια αμήχανη στιγμή στη διάρκεια του διπλού γυναικών του US Open, όταν άγνωστος φίλαθλος την πλησίασε απρόσκλητος στον πάγκο. Μαζί με την συμπαίκτριά της Νταϊάνα Σνάιντερ, η Αντρέεβα έκανε διάλειμμα για νερό, όταν ένας άνδρας με σκούρο μπλουζάκι και καπέλο του τουρνουά στάθηκε από πίσω τους και άρχισε να τους μιλάει.
Οι δύο αθλήτριες γύρισαν απορημένες, ο άγνωστος χαμογέλασε και απευθύνθηκε προς την Αντρέεβα προτού απομακρυνθεί. Ακολούθησαν αμήχανα βλέμματα και γέλια, ενώ η Αντρέεβα εξήγησε στον διαιτητή πως ο άνδρας «απλώς ήθελε να πει ένα γεια». Παρά το περιστατικό, οι Ρωσίδες επικράτησαν με 7-5, 6-2 απέναντι στις Αογιάμα και Γουάνγκ.
Το φετινό US Open, ωστόσο, έχει γεμίσει με παρόμοια περιστατικά. Η Καρολίνα Μούχοβα «πάγωσε» στον αγώνα με τη Σοράνα Κίρστεα βλέποντας τον πρώην σύντροφό της στις κερκίδες, ενώ ο Γιανίκ Σίνερ χρειάστηκε την άμεση επέμβαση της ασφάλειας όταν φίλαθλος προσπάθησε να ανοίξει την τσάντα του.
Η πιο ακραία στιγμή ήρθε με τον Πολωνό CEO Πιότρ Στσερέκ, ο οποίος καταγράφηκε να αρπάζει καπέλο με αυτόγραφο μέσα από τα χέρια ενός παιδιού. Ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «σοβαρό λάθος».
Το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς συνεχίζει με σπουδαίο θέαμα εντός κορτ, αλλά και με συμβάντα που έχουν πρωταγωνιστές τους θεατές.
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Άρωμα γυναίκας και περιουσίες μοναστηριών στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπόθεση αιμομιξίας σοκάρει την Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Οι δύο αθλήτριες γύρισαν απορημένες, ο άγνωστος χαμογέλασε και απευθύνθηκε προς την Αντρέεβα προτού απομακρυνθεί. Ακολούθησαν αμήχανα βλέμματα και γέλια, ενώ η Αντρέεβα εξήγησε στον διαιτητή πως ο άνδρας «απλώς ήθελε να πει ένα γεια». Παρά το περιστατικό, οι Ρωσίδες επικράτησαν με 7-5, 6-2 απέναντι στις Αογιάμα και Γουάνγκ.
Το φετινό US Open, ωστόσο, έχει γεμίσει με παρόμοια περιστατικά. Η Καρολίνα Μούχοβα «πάγωσε» στον αγώνα με τη Σοράνα Κίρστεα βλέποντας τον πρώην σύντροφό της στις κερκίδες, ενώ ο Γιανίκ Σίνερ χρειάστηκε την άμεση επέμβαση της ασφάλειας όταν φίλαθλος προσπάθησε να ανοίξει την τσάντα του.
Η πιο ακραία στιγμή ήρθε με τον Πολωνό CEO Πιότρ Στσερέκ, ο οποίος καταγράφηκε να αρπάζει καπέλο με αυτόγραφο μέσα από τα χέρια ενός παιδιού. Ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «σοβαρό λάθος».
Το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς συνεχίζει με σπουδαίο θέαμα εντός κορτ, αλλά και με συμβάντα που έχουν πρωταγωνιστές τους θεατές.
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Άρωμα γυναίκας και περιουσίες μοναστηριών στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπόθεση αιμομιξίας σοκάρει την Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα