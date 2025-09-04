Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Αγωνία στον ΠΑΟΚ για Ντεσπόντοφ που αποχώρησε από την Εθνική Βουλγαρίας
Αγωνία στον ΠΑΟΚ για Ντεσπόντοφ που αποχώρησε από την Εθνική Βουλγαρίας
Ο διεθνής εξτρέρ υπέστη θλάση στην τελευταία προπόνηση πριν το ματς της Βουλγαρίας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας λίγες ώρες μετά την παρουσία του στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου δήλωνε «πανέτοιμος για τον σπουδαίο αγώνα, έχω ξεπεράσει τον τραυματισμό μου», υπέστη θλάση και έμεινε εκτός αποστολής.
Ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος στα μέσα Ιουλίου είχε υποστεί πάλι θλάση στον τετρακέφαλο με αποτέλεσμα να χάσει τα πρώτα ματς του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, επιστρέφει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να εκτιμηθεί η κατάσταση του.
Υπενθυμίζουμε ότι τραυματίας αποχώρησε από το ματς με τον Ατρόμητο και ο Καμαρά (οστικό οίδημα) και σίγουρα αμφότεροι θα απουσιάσουν από τα πρώτα ματς μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
