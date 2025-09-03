Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Davis Cup: Με Τσιτσιπά η Ελλάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βραζιλία
Davis Cup: Με Τσιτσιπά η Ελλάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βραζιλία
Η Ελλάδα θα δώσει μάχη με τη Βραζιλία στις 13-14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα
Πάνοπλη θα κατέβει η Ελλάδα στους αγώνες με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ (13-14/9) για το World Group I του Davis Cup.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί της ομάδας μέσα στο κορτ και μαζί του θα είναι ο Πέτρος Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο Αριστοτέλης Θάνος και ο Γιάννης Ξυλάς.
Αρχηγός αποστολής θα είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς.
Η Βραζιλία θα έχει τον Ζοάο Φονσέκα (No.45), τον Τιάγκο Σάιμπουτς Βιλντ (No.143), τον Ματέους Πουσινέλι ντε Αλμέιδα (No.281) και τους αθλητές του διπλού Ραφαέλ Μάτος (No.48 στο διπλό) Μαρσέλο Μέλο (No.42).
O Στέφανος θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά με τον Φονσέκα.
Ειδήσεις σήμερα:
Unknown Number - Netflix: Κανείς δεν φανταζόταν ποιος παρενοχλούσε έφηβη με τοξικά μηνύματα για πάνω από έναν χρόνο
Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης
Μιχαηλίδου: «Με το νέο νομοσχέδιο ο τρίτεκνος γονέας θα έχει τα προνόμια του τρίτεκνου για πάντα, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών του»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί της ομάδας μέσα στο κορτ και μαζί του θα είναι ο Πέτρος Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο Αριστοτέλης Θάνος και ο Γιάννης Ξυλάς.
Αρχηγός αποστολής θα είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς.
Η Βραζιλία θα έχει τον Ζοάο Φονσέκα (No.45), τον Τιάγκο Σάιμπουτς Βιλντ (No.143), τον Ματέους Πουσινέλι ντε Αλμέιδα (No.281) και τους αθλητές του διπλού Ραφαέλ Μάτος (No.48 στο διπλό) Μαρσέλο Μέλο (No.42).
O Στέφανος θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά με τον Φονσέκα.
Ειδήσεις σήμερα:
Unknown Number - Netflix: Κανείς δεν φανταζόταν ποιος παρενοχλούσε έφηβη με τοξικά μηνύματα για πάνω από έναν χρόνο
Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης
Μιχαηλίδου: «Με το νέο νομοσχέδιο ο τρίτεκνος γονέας θα έχει τα προνόμια του τρίτεκνου για πάντα, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών του»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα