Davis Cup: Με Τσιτσιπά η Ελλάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βραζιλία
SPORTS
Davis Cup Στέφανος Τσιτσιπάς Εθνική Βραζιλίας

Davis Cup: Με Τσιτσιπά η Ελλάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βραζιλία

Η Ελλάδα θα δώσει μάχη με τη Βραζιλία στις 13-14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Davis Cup: Με Τσιτσιπά η Ελλάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βραζιλία
Πάνοπλη θα κατέβει η Ελλάδα στους αγώνες με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ (13-14/9)  για το World Group I του Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί της ομάδας μέσα στο κορτ και μαζί του θα είναι ο Πέτρος Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο Αριστοτέλης Θάνος και ο Γιάννης Ξυλάς. 

Αρχηγός αποστολής θα είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς. 

Η Βραζιλία θα έχει τον Ζοάο Φονσέκα (No.45), τον Τιάγκο Σάιμπουτς Βιλντ (No.143), τον Ματέους Πουσινέλι ντε Αλμέιδα (No.281)  και τους αθλητές του διπλού  Ραφαέλ Μάτος (No.48 στο διπλό)  Μαρσέλο Μέλο (No.42). 

O Στέφανος θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά με τον Φονσέκα.

