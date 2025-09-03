ΠΑΟΚ - Άρης: Δύο ντέρμπι στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου - Το πρόγραμμα - βουνό του Δικεφάλου έως τα Χριστούγεννα
ΠΑΟΚ - Άρης: Δύο ντέρμπι στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου - Το πρόγραμμα - βουνό του Δικεφάλου έως τα Χριστούγεννα

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα παίξουν σε Κύπελλο και πρωτάθλημα από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Άρης: Δύο ντέρμπι στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου - Το πρόγραμμα - βουνό του Δικεφάλου έως τα Χριστούγεννα
Πρόγραμμα - βουνό έως τα Χριστούγεννα έχει ο ΠΑΟΚ μετά και την κλήρωση του Κυπέλλου. 

Ο ΠΑΟΚ έχει υποχρεώσεις σε Super League 1, Κύπελλο και Europa League και θα δώσει 23 παιχνίδια έως την διακοπή των Χριστουγέννων. 

Τον Δεκέμβριο και δη την πρώτη εβδομάδα θα παίξει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον Άρη  ενώ ο Οκτώβριος με δύο συνεχόμενα ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό εντός (4-5/10) και ΑΕΚ εκτός (18-19/10). 

To πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έως τα Χριστούγεννα

13–14/9 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
16-17-18/9 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
20–21/9 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
24/9 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
27-28/9 Aστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ
2/10 Θέλτα - ΠΑΟΚ
4-5/10 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
18-19/10 AEK - ΠΑΟΚ
23/10 Λιλ - ΠΑΟΚ
25-26/10 ΠΑΟΚ - Βόλος
28-29-30/10 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
1-2/11 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
6/11 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις
8-9/11 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
22-23/11 ΠΑΟΚ - Κηφισιά
27/11 ΠΑΟΚ - Μπραν
29-30/11 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
2-3-4/12 Άρης - ΠΑΟΚ
6-7/12 ΠΑΟΚ - Άρης
11/12 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
13-14/12 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
16-17-18/12 ΠΑΟΚ - Μαρκό
20- 21/12 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

