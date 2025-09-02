Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
ΠΑΟΚ: Η λίστα για τη League Phase του Europa League
ΠΑΟΚ: Η λίστα για τη League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Europa League
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του League Phase του Europa League έστειλε ο ΠΑΟΚ στην UEFA.
Στον Δικέφαλο, μετά την απόκτηση των Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, οι ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει τους 20, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να «κοπούν» τρεις εξ αυτών.
Δεδομένα ο ένας θα ήταν ο νεαρός Μαχαμαντού Μπάλντε, που έμεινε εκτός λίστας και στις προκριματικές φάσεις, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Λούκα Γκουγκκεσασβίλι (με τον Αντώνη Τσιφτσή να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην Ευρώπη) και ο Σόλα Σορετίρε, που βρίσκεται σε συζητήσεις για τον δανεισμό του.
Στη λίστα δεν υπάρχει, τελικά, ούτε το όνομα του νέου επιθετικού για τον οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθουν σε συμφωνία για την απόκτησή του.
Το κεφάλαιο «επιθετικός» παραμένει ανοιχτό, με τους «ασπρόμαυρους» να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τον «εκλεκτό» εντός του επόμενου δεκαημέρου και το τέλος των μεταγραφών στις 12 του μήνα.
Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ
Λίστα Α:
Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς
Λίστα Β:
Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Στον Δικέφαλο, μετά την απόκτηση των Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, οι ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει τους 20, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να «κοπούν» τρεις εξ αυτών.
Δεδομένα ο ένας θα ήταν ο νεαρός Μαχαμαντού Μπάλντε, που έμεινε εκτός λίστας και στις προκριματικές φάσεις, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Λούκα Γκουγκκεσασβίλι (με τον Αντώνη Τσιφτσή να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην Ευρώπη) και ο Σόλα Σορετίρε, που βρίσκεται σε συζητήσεις για τον δανεισμό του.
Στη λίστα δεν υπάρχει, τελικά, ούτε το όνομα του νέου επιθετικού για τον οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθουν σε συμφωνία για την απόκτησή του.
Το κεφάλαιο «επιθετικός» παραμένει ανοιχτό, με τους «ασπρόμαυρους» να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τον «εκλεκτό» εντός του επόμενου δεκαημέρου και το τέλος των μεταγραφών στις 12 του μήνα.
Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ
Λίστα Α:
Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς
Λίστα Β:
Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ
Πηγή:www.gazzetta.gr
#UEL Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο #TheGeneral #Lucescu για τα παιχνίδια της League Phase #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) September 2, 2025
Διαβάστε αναλυτικά εδώ: https://t.co/ARND7YVILN pic.twitter.com/fcD26r7Mlg
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα