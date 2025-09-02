H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Ο Έντερσον υπέγραψε στη Φενερμπαχτσέ με 11 εκατομμύρια τον χρόνο
Ο Έντερσον υπέγραψε στη Φενερμπαχτσέ με 11 εκατομμύρια τον χρόνο
Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έφτασε τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη και υπέγραψε συμβόλαιο χωρίς να γίνει γνωστή η διάρκεια του
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Έντερσον από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φενερμπαχτσέ.
Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε ξεκινήσει την Ευρωπαϊκή του περιπέτεια από τη Μπενφίκα, πριν μετακομίσει στη Σίτι όπου έγινε βασικός και αναντικατάστατος από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, έφτασε στην Πόλη στις 01:30 και λίγες ώρες αργότερα η Φενέρ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του.
Η ομάδα της Τουρκίας πλήρωσε 14 εκατομμύρια στη Σίτι (που θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία της με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα) για να τον αποκτήσει, ενώ ο Έντερσον θα αμείβεται με 11 εκατομμύρια τον χρόνο!
Την ίδια ώρα ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, βασικός τερματοφύλακας της Φενέρ μέχρι πρότινος παραχωρήθηκα δανεικός στη Τζιρόνα, ενώ η Γαλατάσαραϊ (που αρχικά είχε ενδιαφερθεί για τον Έντερσον) απέκτησε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ τον τερματοφύλακα της Τράμπζονσπορ και της Εθνικής Τουρκίας Ουγκουρτσάκ Τσακίρ.
Επίσης σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Σοφιάν Άμραμπατ (αδερφός του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Νόρντιν) παραχωρήθηκε δανεικός από την Φενερμπαχτσέ στην Ρεάλ Μπέτις και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στο Europa League.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε ξεκινήσει την Ευρωπαϊκή του περιπέτεια από τη Μπενφίκα, πριν μετακομίσει στη Σίτι όπου έγινε βασικός και αναντικατάστατος από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, έφτασε στην Πόλη στις 01:30 και λίγες ώρες αργότερα η Φενέρ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του.
🟡🔵 Ederson, Fenerbahçe için İstanbul’da! pic.twitter.com/peSbVWGCOv— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 1, 2025
Η ομάδα της Τουρκίας πλήρωσε 14 εκατομμύρια στη Σίτι (που θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία της με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα) για να τον αποκτήσει, ενώ ο Έντερσον θα αμείβεται με 11 εκατομμύρια τον χρόνο!
Την ίδια ώρα ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, βασικός τερματοφύλακας της Φενέρ μέχρι πρότινος παραχωρήθηκα δανεικός στη Τζιρόνα, ενώ η Γαλατάσαραϊ (που αρχικά είχε ενδιαφερθεί για τον Έντερσον) απέκτησε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ τον τερματοφύλακα της Τράμπζονσπορ και της Εθνικής Τουρκίας Ουγκουρτσάκ Τσακίρ.
Επίσης σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Σοφιάν Άμραμπατ (αδερφός του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Νόρντιν) παραχωρήθηκε δανεικός από την Φενερμπαχτσέ στην Ρεάλ Μπέτις και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στο Europa League.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα