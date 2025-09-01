«Ο Ντοναρούμα θα υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι» - Ο Γκατούζο επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Ιταλού γκολκίπερ στους «πολίτες»

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ο νέος τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα» επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Ντοναρούμα στη Σίτι
Ο νέος προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, επιβεβαίωσε σήμερα (1/9) ότι ο διεθνής τερματοφύλακας, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, θα ενταχθεί στο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι. «Ο Ντοναρούμα πρέπει να τακτοποιήσει κάποια πράγματα, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκατούζο σε συνέντευξη Τύπου ενόψει των αναμετρήσεων της «σκουάντρα ατζούρα» με την Εσθονία (στις 5 Σεπτεμβρίου στο Μπέργκαμο) και το Ισραήλ (στις 8/9 στο Ντέμπρετσεν) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Έχοντας επιλέξει να μην επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Παρί, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026, και τους πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν ήδη αποκτήσει ως αντικαταστάτη του τον Λούκας Σεβαλιέ, ο Ντοναρούμα έχει φτάσει εδώ και μέρες σε συμφωνία με τη Σίτι. Όμως, οι «πολίτες» περίμεναν να βρουν μια λύση για τον Έντερσον, τον βασικό τερματοφύλακα της αγγλικής ομάδας από το 2017, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενερμπαχτσέ.
Ο 26χρονος Ντοναρούμα ήταν την παρελθούσα σεζόν ένας από τους βασικούς συντελεστές της πορείας της Παρί μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου στο Champions League. Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Μίλαν εντάχθηκε το 2021 στο δυναμικό της γαλλικής ομάδας. Το συμβόλαιό του με την Παρί λήγει το 2026, αλλά οι διαπραγματεύσεις για την επέκτασή του διήρκεσαν μήνες, προτού οι διοικούντες τον σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας αποφασίσουν να βάλουν τέλος στις σχετικές συζητήσεις.
